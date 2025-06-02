Санкції, "Павутина" і ракети: головне з виступу Зеленського у Вільнюсі

5 ключових заяв президента України про війну, переговори й НАТО

Володимир Зеленський на саміті частини країн НАТО у Вільнюсі, де зустрілась "Бухарестська дев’ятка" та нордичні країни наголосив, що українська делегація в Стамбулі наполягатиме на звільненні цивільних та воєнних бранців, а також на повному припиненні вогню.

"Телеграф" зібрав основні заяви українського лідера на саміті. Зокрема, він згадав і про операцію "Павутина", яку реалізувала СБУ.

Про мирні переговори у Стамбулі

Якщо переговори у Туреччині не матимуть результатів, це буде сигналом, що потрібні нові санкції від ЄС та США проти Росії. Вони мають стосуватися нафти, фінансового та банківського сектору економіки. Україні потрібно звільнити дітей, цивільних, журналістів та військовополонених, — на цьому наполягатимуть у Стамбулі. Всадити РФ за стіл переговорів зможуть саме втрати, вважає голова держави.

Про операцію "Павутина"

Операція СБУ показала чого варта Росія. Здатність України завдавати чутливих ударів, зокрема завдяки інвестиціям у дрони, зміцнює оборону Європи і тому нашій країні потрібна підтримка.

Про загрозу з Білорусі

"Запитайте свою розвідку, що Росія готує цього літа з території Білорусі. Європі вже зараз треба готуватися", — так переклали слова Зеленського.

Про постачання зброї

Важливо підтримувати обороноспроможність України. Україна зможе зупинити війну та її поширення на інші країни Європи, якщо нарощувати виробництво зброї і не тільки в межах країни. "Зараз більш ніж будь-коли Україні потрібні інвестиції. Нам потрібна повітряна оборона. Зокрема, "Патріоти" і ракети для них", — на цьому наголосив президент України. Рішення потрібні вже сьогодні.

Про НАТО

"Ми повинні показати, що у Росії немає сили впливу на Альянс та його членів, цей принцип має залишатися незмінним. Це має бути підтверджено на саміті НАТО (йдеться про саміт НАТО в Гаазі в кінці червня)", — сказав Зеленський. Важливо, щоб цей принцип був непорушним.

Нагадаємо, НАТО та РФ проведуть одночасні навчання у Балтійському морі. Зберігається можливість провокацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що входить у вимоги України на мирних переговорах. Окрім припинення вогню та звільнення заручників, там є ще кілька пунктів.