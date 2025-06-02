Санкции могут снять, но курс в НАТО остается: появилась рамка переговоров Украины с Россией

В документе есть пять разделов

Киев передал российской стороне документ под названием "Рамка переговоров между Украиной и Россией ", определяющий принципы, формат и ключевые темы возможного мирного соглашения. Документ предусматривает безусловное прекращение огня, возвращение депортированных детей, гарантии безопасности, сохранение суверенитета и снятие санкций только после выполнения условий.

В тексте, состоящем из пяти глав, определен порядок достижения мира: сначала прекращение огня — по меньшей мере на 30 дней с последующим удлинением, затем обмен всех пленных по принципу "всех на всех" и возвращение депортированных детей. Украина настаивает на привлечении США, ЕС и международных партнеров к переговорному процессу и мониторингу договоренностей.

Основные положения меморандума:

Прекращение огня полное, безусловное, в небе, на суше и на море. Минимальный срок – 30 дней с возможностью пролонгации. Контроль должен осуществляться с участием США и третьих стран.

полное, безусловное, в небе, на суше и на море. Минимальный срок – 30 дней с возможностью пролонгации. Контроль должен осуществляться с участием США и третьих стран. Меры по укреплению доверия — безотлагательное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, обмен всех военнопленных по принципу "всех на всех", освобождение Россией гражданских заложников. Все эти меры должны включать людей, вывезенных с февраля 2014 года.

Безопасность и международные гарантии Украина настаивает на получении надежных гарантий от международного сообщества. Предусмотрено участие США, ЕС и других союзников в переговорном процессе и обеспечении выполнения условий соглашения.

Украина настаивает на получении надежных гарантий от международного сообщества. Предусмотрено участие США, ЕС и других союзников в переговорном процессе и обеспечении выполнения условий соглашения. Суверенитет Украины — Киев не берет на себя обязательств по нейтралитету. Документ подтверждает право Украины двигаться к членству в ЕС и НАТО, без ограничений на численность или размещение Вооруженных Сил или войск союзников на своей территории.

— Киев не берет на себя обязательств по нейтралитету. Документ подтверждает право Украины двигаться к членству в ЕС и НАТО, без ограничений на численность или размещение Вооруженных Сил или войск союзников на своей территории. Территориальные вопросы – территориальные достижения России после 2014 года не признаются. Вопросы границ обсуждаются только после прекращения огня. Отправной точкой переговоров есть линия столкновения.

– территориальные достижения России после 2014 года не признаются. Вопросы границ обсуждаются только после прекращения огня. Отправной точкой переговоров есть линия столкновения. Санкции и репарации — постепенное снятие санкций возможно только при соблюдении соглашения. Предусмотрен механизм автоматического возобновления санкций при нарушении (snapback). Замороженные российские активы остаются заблокированными для выплаты репараций в пользу Украины.

— постепенное снятие санкций возможно только при соблюдении соглашения. Предусмотрен механизм автоматического возобновления санкций при нарушении (snapback). Замороженные российские активы остаются заблокированными для выплаты репараций в пользу Украины. Встреча лидеров – окончательное мирное соглашение должно быть утверждено на переговорах президентов Украины и России. Среди тем – прекращение боевых действий, гарантии безопасности, территориальные вопросы, компенсации, санкции и порядок заключения финального соглашения.

Напомним, ранее Телеграф писал, что переговоры между делегациями Украины и России запланированы на 2 июня в Стамбуле. Встреча проходит в историческом дворце Чираган.