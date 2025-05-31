Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Росія не шукає компромісів, а використовує переговори для виграшу часу

Попри наявність багатьох аналітичних центрів у США, які роками вивчають Росію, американська політична еліта досі не розуміє базову річ — росіяни не мислять категоріями компромісу, а режим Путіна не керується логікою вигоди, стримування чи "правил гри". Його ментальність — це фанатична віра в силу, історичну місію та право домінувати. Це не раціональна модель поведінки, яку можна "відлякати" санкціями чи змусити до миру через "стриману дипломатію".

Вашингтону зручніше сприймати РФ як "проблемного партнера", а не як цілеспрямованого ворога. Бо це дозволяє залишати простір для переговорів. Але Росія не веде переговорів — вона користується слабкістю. Всі спроби "перезавантажень", "червоних ліній" і "нормандських форматів" Путін сприймав не як шанс домовитися, а як знак страху Заходу. Він вигравав час. Зараз — те саме. Перемовини потрібні тільки для виграшу часу заради літнього наступу. Мета РФ — не отримати американські санкції тут і зараз. І не дати привід надати нам більше зброї.

Чому це не бачать у столицях НАТО? Бо мислять про РФ через ліберальну призму — проєктуючи свої цінності на того, хто їх зневажає.

Це не про недостатність даних — це про небажання прийняти жорстоку правду. І ця помилка вже коштувала тисячі життів.

Якщо так піде далі — Європа отримає війну в Балтії за 4-6 років і не тільки з Росією, але й з корейцями та іранськими проксі.

Джерело: Telegram-канал Андрія Коваленка.