Відомий український активіст захворів на екзотичну хворобу: чи заразне це і як вберегти себе

Хвороба не дозволяє йому повноцінно працювати вже три роки

Український активіст Дмитро Перов повідомив про невиліковну хворобу. Він має рецидив хвороби Лайма.

Допис Перов опублікував у соціальних мережах. У своєму пості він розповів, що протягом останніх трьох років страждає від невиліковної хвороби.

"Бажання скрізь і все встигнути, а також позакривати всі невирішені питання за раз — призвели до рецидиву", — написав Перов, пояснюючи причини свого стану.

Активіст зазначив, що хвороба не дозволяє йому повноцінно працювати вже три роки, а зараз його стан ще більше ускладнився.

"Поки зможу бігати в суди — хочу всіх на них бачити. Мені не можна сонця більше — тож я буду в стильних окулярах", — іронічно прокоментував він ситуацію.

До повідомлення Перов додав фотографію руки з медичним катетером, що свідчить про його перебування в лікарні.

Завершуючи пост, активіст звернувся до своїх читачів із закликом дбати про здоров'я:

"Будь ласка, не ігноруйте застереження про кліщів, коли йдете гуляти на природу. Одягайте світлий одяг, закривайте ноги, користуйтеся спреями, не блукайте у високій траві."

До слова, на Київщині у Броварському районі зростає кількість звернень щодо укусів кліщів та хвороби Лайма. Про це "Громадському ревізору" розповіла Олена Левченко, директор Броварської районної філії ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Зокрема, за 5 місяців цього року зареєстровано вже 13 випадків хвороби Лайма. Для порівняння торік за аналогічний період випадків було усього 7. А загалом з укусами щотижня звертаються близько 3-4 жителів нашого району.

"Хвороба Лайма підступна, впливає на різні системи організму, та може дати про себе знати лише за кілька місяців або навіть років. Тому після укусу кліща обов'язково потрібно звертатися за консультацією та профілактичним лікуванням до лікарів-інфекціоністів, аби убезпечити своє здоров'я від можливих негативних наслідків", — підкреслила Левченко.

Раніше "Телеграф" писав, які види отруйних змій є в Україні.