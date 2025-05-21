Їхній укус може призвести до смерті: які види отруйних змій є в Україні (фото)
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Експерти рекомендують кілька запобіжних заходів для тих, хто проводить час у місцях, де можуть бути змії
В Україні розпочався сезон активності змій. З підвищенням весняних температур змії виходять зі сплячки та стають активнішими у своїх природних середовищах.
"Телеграф" розповість про те, як вберегти себе від зустрічі зі змією, що треба робити, коли таки побачили. А також, які види отруйних змій є в Україні.
В Україні водяться три види отруйних змій
- Гадюка звичайна (Vipera berus) — Найпоширеніша отруйна змія в Україні, зустрічається в Поліссі, Карпатах та подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.
- Гадюка степова (Vipera ursinii) — Рідкісна, занесена до Червоної книги України. Зустрічається переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.
- Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) — Живе на північному сході України у лісостепу. Занесена до Червоної книги. Темна, майже чорна змія.
Як не зустрітися зі змією
Експерти рекомендують кілька запобіжних заходів для тих, хто проводить час у місцях, де можуть бути змії:
- Обирайте відповідний одяг – високі черевики, довгі штани з цупкої тканини та заправлені в черевики.
- Перед тим, як сісти на камінь, колоду чи траву, постукайте по них палицею.
- Якщо побачили змію, не наближайтеся до неї, не робіть різких рухів, зачекайте, поки змія відповзе сама.
Зверніть увагу, що укус гадюки становить серйозну загрозу для здоров'я людини і в деяких випадках може призвести до смерті. Крім того, він може викликати сильну алергічну реакцію, що ускладнює стан потерпілого.
Раніше "Телеграф" писав, що змія залізла через дірку в будинок на Київщині.