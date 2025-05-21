Їхній укус може призвести до смерті: які види отруйних змій є в Україні (фото)

Експерти рекомендують кілька запобіжних заходів для тих, хто проводить час у місцях, де можуть бути змії

В Україні розпочався сезон активності змій. З підвищенням весняних температур змії виходять зі сплячки та стають активнішими у своїх природних середовищах.

"Телеграф" розповість про те, як вберегти себе від зустрічі зі змією, що треба робити, коли таки побачили. А також, які види отруйних змій є в Україні.

В Україні водяться три види отруйних змій

Гадюка звичайна (Vipera berus) — Найпоширеніша отруйна змія в Україні, зустрічається в Поліссі, Карпатах та подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.

Гадюка степова (Vipera ursinii) — Рідкісна, занесена до Червоної книги України. Зустрічається переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.

— Рідкісна, занесена до Червоної книги України. Зустрічається переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу. Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) — Живе на північному сході України у лісостепу. Занесена до Червоної книги. Темна, майже чорна змія.

Як не зустрітися зі змією

Експерти рекомендують кілька запобіжних заходів для тих, хто проводить час у місцях, де можуть бути змії:

Обирайте відповідний одяг – високі черевики, довгі штани з цупкої тканини та заправлені в черевики.

Перед тим, як сісти на камінь, колоду чи траву, постукайте по них палицею.

Якщо побачили змію, не наближайтеся до неї, не робіть різких рухів, зачекайте, поки змія відповзе сама.

Зверніть увагу, що укус гадюки становить серйозну загрозу для здоров'я людини і в деяких випадках може призвести до смерті. Крім того, він може викликати сильну алергічну реакцію, що ускладнює стан потерпілого.

Раніше "Телеграф" писав, що змія залізла через дірку в будинок на Київщині.