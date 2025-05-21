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Їхній укус може призвести до смерті: які види отруйних змій є в Україні (фото)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Змії Новина оновлена 21 травня 2025, 19:55
Змії. Фото Колаж "Телеграф"

Експерти рекомендують кілька запобіжних заходів для тих, хто проводить час у місцях, де можуть бути змії

В Україні розпочався сезон активності змій. З підвищенням весняних температур змії виходять зі сплячки та стають активнішими у своїх природних середовищах.

"Телеграф" розповість про те, як вберегти себе від зустрічі зі змією, що треба робити, коли таки побачили. А також, які види отруйних змій є в Україні.

В Україні водяться три види отруйних змій

  • Гадюка звичайна (Vipera berus) — Найпоширеніша отруйна змія в Україні, зустрічається в Поліссі, Карпатах та подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.
  • Гадюка степова (Vipera ursinii) — Рідкісна, занесена до Червоної книги України. Зустрічається переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.
  • Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) — Живе на північному сході України у лісостепу. Занесена до Червоної книги. Темна, майже чорна змія.

Як не зустрітися зі змією

Експерти рекомендують кілька запобіжних заходів для тих, хто проводить час у місцях, де можуть бути змії:

  • Обирайте відповідний одяг – високі черевики, довгі штани з цупкої тканини та заправлені в черевики.
  • Перед тим, як сісти на камінь, колоду чи траву, постукайте по них палицею.
  • Якщо побачили змію, не наближайтеся до неї, не робіть різких рухів, зачекайте, поки змія відповзе сама.

Зверніть увагу, що укус гадюки становить серйозну загрозу для здоров'я людини і в деяких випадках може призвести до смерті. Крім того, він може викликати сильну алергічну реакцію, що ускладнює стан потерпілого.

Раніше "Телеграф" писав, що змія залізла через дірку в будинок на Київщині.

Теги:
#Змія #Гадюка #Степова гадюка #Отруйна гадюка