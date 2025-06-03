Известный украинский активист заболел экзотической болезнью: заразно ли это и как уберечь себя

Болезнь не позволяет ему полноценно работать уже три года

Украинский активист Дмитрий Перов сообщил о неизлечимой болезни. У него рецидив болезни Лайма.

Сообщение Перов опубликовал в социальных сетях. В своем посту он рассказал, что в течение последних трех лет страдает неизлечимой болезнью.

"Желание везде и все успеть, а также позакрывать все нерешенные вопросы сейчас — привели к рецидиву", — написал Перов, объясняя причины своего состояния.

Активист отметил, что болезнь не позволяет ему полноценно работать уже три года, а сейчас его состояние еще больше усложнилось.

"Пока смогу бегать в суды — хочу всех на них видеть. Мне нельзя солнца больше — так что я буду в стильных очках", — иронически прокомментировал он ситуацию.

Перов добавил фотографию руки с медицинским катетером, что свидетельствует о его пребывании в больнице.

Завершая пост, активист обратился к своим читателям с призывом заботиться о здоровье:

"Пожалуйста, не игнорируйте оговорку о клещах, когда идете гулять на природу. Надевайте светлую одежду, закрывайте ноги, пользуйтесь спреями, не бродите в высокой траве."

К слову, в Киевской области в Броварском районе растет количество обращений по укусам клещей и болезни Лайма. Об этом "Громадському ревизору" рассказала Елена Левченко, директор Броварского районного филиала ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

В частности, за 5 месяцев этого года зарегистрировано уже 13 случаев болезни Лайма. Для сравнения в прошлом году за аналогичный период случаев было всего 7. А вообще с укусами еженедельно обращаются около 3-4 жителей нашего района.

"Болезнь Лайма коварная, влияет на различные системы организма, и может дать о себе знать только через несколько месяцев или даже лет. Поэтому после укуса клеща обязательно нужно обращаться за консультацией и профилактическим лечением к врачам-инфекционистам, чтобы обезопасить свое здоровье от возможных негативных последствий", — подчеркнула Левченко.

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