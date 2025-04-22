В Україні нашестя кліщів. Як вберегтись і що робити, якщо підчепили

Кліщі переносники небезпечних хвороб

З приходом в Україну стабільно теплої погоди без опадів навесні починають активно розмножуватись та атакувати людей кліщі. Ці маленькі комахи небезпечні навіть для тварин.

"Телеграф" розповість, як уберегтись від кліщів та що робити, якщо все ж підчепили одного з них. Зауважимо, що кліщі — це кровосисні комахи, які закріплюються на організму, занурюючись глибоко у шкіру.

Як уберегтися від кліщів

Людям, які збираються на природу чи просто прогулятись парком, слід дотримуватись простих правил. А щодо тварин — собак і котів треба обробити спеціальними препаратами, які захистять їх від кліщів, бліх та інших нашкірних паразитів.

Поради лікарів для запобігання укусів кліщів:

одягати світлий одяг із довгими рукавами. Він має щільно прилягати до тіла, обов’язково — головний убір;

кожні 1,5-2 години перевіряйте себе, дітей і домашніх тварин під час прогулянки, а також після неї. Ретельніше спостерігайте за ділянками, де є складки та стабільно тепла температура — пахви, пах, шия, за вухами, лінія волосяного покриву;

не слід обирати для відпочинку ділянки з високою і густою травою;

до прогулянки можна обробити шкіру та одяг спеціальними засобами, а після — випрати й випрасувати.

Що робити, якщо кліщ присмоктався

Якщо людину чи тварину вкусив кліщ, слід звернутись до відповідних медзакладів. Витягати кліщів самотужки небезпечно, адже вони — переносники хвороби Лайма та піроплазмозу.

Якщо ж змоги звернутись до лікаря немає, тоді треба обережно витягти кліща. Для цього слід використовувати спеціальні інструменти або пінцет. Інструментом обережно захопити кліща, якмога ближче до шкіри і обертальними рухами, ніби викручуючи, дістати. Після цього місце укусу слід обробити йодом, спиртом або антисептиком.

Упродовж місяця спостерігайте за самопочуттям: температура, почервоніння, набряки — привід негайно звернутися до лікаря. Після витягання кліща власноруч рекомендовано одразу звернутись до лікаря.

Зауважимо, що захворювання, які переносять кліщі, тривалий час протікають безсимптомно.

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