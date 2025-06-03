Збільшує в 7 разів і бачить в тумані: на продаж виставили бінокль часів СРСР за ціною непоганого смартфона
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Прилад у відмінному стані
Киянин виставив на продаж радянський армійський бінокль за ціною нового телефона. За антикварний оптичний прилад просять 7550 гривень — стільки коштує середній смартфон у магазині.
Бінокль випустили на оптичному заводі в Башкирії для потреб армії СРСР, за словами продавця, всі механізми працюють ідеально. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних майданчиків купівлі-продажу.
Мова йде про модель Б7х35 із Салаванського оптико-механічного заводу. Власник пише, що прилад у відмінному стані — лінзи цілі, фокусування працює м'яко і плавно. Картинка залишається чіткою без жодних дефектів.
Що вміє старий бінокль
Радянський прилад збільшує в 7 разів і має діаметр лінзи 35 міліметрів. Головна особливість — об'ємне світле зображення з гарною різкістю. Завдяки конструкції бінокль має широкий кут огляду при компактних розмірах.
У правому окулярі є далекомірна сітка для вимірювання відстаней. Корпус зроблений з металу і витримує температуру від мінус 40 до плюс 45 градусів. Вага без чохла — 720 грамів.
Що входить у комплект
Разом з біноклем продають шкіряний ремінь для носіння на шиї та жорсткий шкіряний чохол з ременем через плече. Є два жовтих світлофільтри, які допомагають краще бачити в тумані. Кожен окуляр можна налаштовувати окремо для зручності.
Такі біноклі робили спеціально для армії — для патрулювання, засідок і спостереження за далекими об'єктами. Завдяки невеликому розміру їх зручно брати в поле або в похід, пише продавець.
Що за завод робив біноклі
СОМЗ — це Салаванський оптико-механічний завод у Башкирії. Він був одним з головних підприємств СРСР, які випускали точну оптику для армії. Завод робив біноклі, приціли та інше військове обладнання.
Перші біноклі винайшли ще у 17 столітті, але якісно їх почали робити тільки наприкінці 19 століття. Радянські заводи випускали оптику як для військових, так і для звичайних людей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні "за копійки" продають легендарний годинник з СРСР. Продавець зазначає, що модель повністю справна й готова до використання.