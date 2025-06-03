Збільшує в 7 разів і бачить в тумані: на продаж виставили бінокль часів СРСР за ціною непоганого смартфона

Прилад у відмінному стані

Киянин виставив на продаж радянський армійський бінокль за ціною нового телефона. За антикварний оптичний прилад просять 7550 гривень — стільки коштує середній смартфон у магазині.

Бінокль випустили на оптичному заводі в Башкирії для потреб армії СРСР, за словами продавця, всі механізми працюють ідеально. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних майданчиків купівлі-продажу.

Мова йде про модель Б7х35 із Салаванського оптико-механічного заводу. Власник пише, що прилад у відмінному стані — лінзи цілі, фокусування працює м'яко і плавно. Картинка залишається чіткою без жодних дефектів.

Що вміє старий бінокль

Радянський прилад збільшує в 7 разів і має діаметр лінзи 35 міліметрів. Головна особливість — об'ємне світле зображення з гарною різкістю. Завдяки конструкції бінокль має широкий кут огляду при компактних розмірах.

У правому окулярі є далекомірна сітка для вимірювання відстаней. Корпус зроблений з металу і витримує температуру від мінус 40 до плюс 45 градусів. Вага без чохла — 720 грамів.

Що входить у комплект

Разом з біноклем продають шкіряний ремінь для носіння на шиї та жорсткий шкіряний чохол з ременем через плече. Є два жовтих світлофільтри, які допомагають краще бачити в тумані. Кожен окуляр можна налаштовувати окремо для зручності.

Такі біноклі робили спеціально для армії — для патрулювання, засідок і спостереження за далекими об'єктами. Завдяки невеликому розміру їх зручно брати в поле або в похід, пише продавець.

Що за завод робив біноклі

СОМЗ — це Салаванський оптико-механічний завод у Башкирії. Він був одним з головних підприємств СРСР, які випускали точну оптику для армії. Завод робив біноклі, приціли та інше військове обладнання.

Перші біноклі винайшли ще у 17 столітті, але якісно їх почали робити тільки наприкінці 19 століття. Радянські заводи випускали оптику як для військових, так і для звичайних людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні "за копійки" продають легендарний годинник з СРСР. Продавець зазначає, що модель повністю справна й готова до використання.