Увеличивает в 7 раз и видит в тумане: на продажу выставили бинокль времен СССР по цене неплохого смартфона

Прибор в отличном состоянии

Киевлянин выставил на продажу советский армейский бинокль по цене нового телефона. За антикварный оптический прибор просят 7550 гривен – столько стоит средний смартфон в магазине.

Бинокль был выпущен на оптическом заводе в Башкирии для нужд армии СССР, по словам продавца, все механизмы работают идеально. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных площадок купли-продажи.

Речь идет о модели Б7х35 из Салаванского оптико-механического завода. Владелец пишет, что прибор в отличном состоянии – линзы целые, фокусировка работает мягко и плавно. Картинка остается четкой без каких-либо дефектов.

Что умеет старый бинокль

Советский прибор увеличивает в 7 раз и имеет диаметр линзы 35 миллиметров. Главная особенность — объемное светлое изображение с хорошей резкостью.

В правом окуляре имеется дальномерная сетка для измерения расстояний. Корпус изготовлен из металла и выдерживает температуру от минус 40 до плюс 45 градусов. Вес без чехла – 720 граммов.

Входящий в комплект

Вместе с биноклем продают кожаный ремень для ношения на шее и жесткий кожаный чехол с ремнем через плечо. Есть два желтых светофильтра, которые помогают лучше видеть в тумане. Каждый окуляр можно настраивать отдельно для удобства.

Такие бинокли делали специально для армии для патрулирования, засад и наблюдения за далекими объектами. Благодаря маленькому размеру их комфортно брать в поле либо в поход, пишет торговец.

Что за завод делал бинокли

СОМЗ – это Салаванский оптико-механический завод в Башкирии. Он был одним из основных предприятий СССР, выпускавших точную оптику для армии. Завод производил бинокли, прицелы и другое военное оборудование.

Первые бинокли были изобретены еще в 17 веке, но качественно их начали делать только в конце 19 века. Советские заводы выпускали оптику как военных, так и обычных людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине "за копейки" продают легендарные часы из СССР. Продавец отмечает, что модель полностью исправна и готова к использованию.