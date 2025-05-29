Ті самі "Рибки" з СРСР коштують 10 тисяч? На старому сервізі можна добре заробити

Час перевірити серванти

В Україні продовжують продавати радянські речі за чималі гроші. До прикладу, легендарний сервіз "Рибки" можна продати за 2 тисячі грн і дорожче.

Про це свідчать відповідні оголошення на порталі з продажу вживаних речей. Вартість сервізі стартує від 800 грн і сягає аж 10 тисяч.

"Продаю порцеляновий новий коньячний сервіз часів СРСР на 6 персон", — йдеться в оголошенні.

Зауважимо, що наразі на ринку є два сервізи. Один класичний у синьому кольорі, а другий — у біло-золотому. Обидва зроблені з порцеляни. Сервіз складається з графина у вигляді коропа і шести порцелянових "мальків". Велика "риба" в наборі — це караф, тобто посуд для зберігання вина та інших алкогольних напоїв після відкриття. Його обсяг зазвичай становить 700 мл. Інші вироби — це стопки об'ємом 30 мл.

Біло-золотий набір можна подати за 2 000 грн, а синій — від 2 000 до 10 000 грн. На вартість впливає стан сервізу, наразі найдорожчі продають в ідеальному стані без жодного дефекту. До того ж синій сервіз був доволі популярним і зустрічався майже в кожному будинку, а от білий мали одиниці.

Нагадаємо, що унікальну "Лялю" з СРСР продають за великі гроші. Вже відомо, чому вона така цінна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні "за копійки" продають легендарний годинник з СРСР.