Раніше всі про такий лише мріяли. В Україні "за копійки" продають легендарний годинник з СРСР (фото)

Продавець зазначає, що модель повністю справна й готова до використання

Чимало чоловіків особливо цінують коштовні годинники з історією — аксесуари, які не лише показують час, а й підкреслюють статус, смак і зв’язок з минулим. Так, у Вінниці виставлено на продаж раритетний годинник "Ракета 24 години" з часів СРСР.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Продавець зазначає, що модель — у чудовому стані, не полірувалася й залишається повністю справною.

Годинник — механічний, з 24-годинним аналоговим циферблатом, що вирізняє його серед стандартних моделей. Корпус і браслет позолочені, загальний колір — золотий. Циферблат світлий, із чорними мітками та стрілками, а також кольоровими деталями — тонкими відтінками червоного й синього на краю.

Водозахист відсутній, а матеріал корпусу не уточнений.

За такий ретро-лот власник "Ракети 24 години" просить 5 100 грн, однак можливий варіант торгу.

Годинник може стати цінною колекційною річчю або стильним аксесуаром з історією радянського періоду. Продавець зазначає, що модель повністю справна й готова до використання. Такі речі, зроблені у СРСР, зберігають популярність серед колекціонерів, адже поєднують у собі унікальний дизайн і надійний механізм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продається цікава колекція механічних годинників. Продавець має цікаву колекцію старих годинників з різних країн, яка може зацікавити поціновувачів речей з часів Радянщини.