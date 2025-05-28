З хромованим корпусом та женевською хвилею: за скільки в Україні продають радянський годинник (фото)

Годинник пропонується зі шкіряним браслетом

Багато чоловіків особливо цінують раритетні годинники з історією — аксесуари, які не лише показують час, а й підкреслюють статус, смак та зв’язок із минулим. В Україні продається рідкісний наручний механічний чоловічий годинник марки "Маяк", виготовлений в СРСР.

Відповідну пропозицію опубліковано на популярному сайті купівлі-продажу антикварних годинників. Вартість аксесуара 980 грн.

Годинник має чорний глянсовий циферблат, бірюзові арабські цифри та золотисті прямі стрілки та написи. Вони продаються разом зі шкіряним браслетом і, судячи з фото, перебувають у хорошому стані.

Аксесуар також має хромований традиційний корпус та механізм із женевською хвилею старої конструкції, в якому 15 каменів. Женевські хвилі (Côtes de Genève) характеризуються серією увігнутих дуг на мостах чи пластинах, які створюють хвилеподібний ефект.

Їхній рік виготовлення не вказано, проте відомо, що годинники цієї марки випускав Сердобський годинниковий завод, заснований 1943 року в Пензенській області Росії. Сама марка "Маяк", під якою вироблялися, зокрема, наручні годинники, з’явилася 1964 року. Завод було ліквідовано у 2004 році.

Раніше повідомлялося, що в Україні продають легендарний радянський годинник марки "Політ" зі знаком якості та робочим календарем.