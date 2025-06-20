Не "перший сорт". Семен Семенченко пояснив, чому армія не може виконувати завдання ПВК

Не всі колишні бійці можуть зберегти себе у професійному плані в ЗСУ

Українські збройні сили не можуть виконувати деякі завдання за кордоном, тому цим займаються наші спецслужби. Однак вітчизняні приватні військові компанії (ПВК) також могли б захищати і просувати українські інтереси за межами держави.

Про це у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів екскомбат батальйону НГУ "Донбас", депутат Верховної Ради VII скликання Семен Семенченко. Більше чотирьох років він арештований за звинуваченням у створенні приватної армії.

Більше про це читайте у публікації: "Бахмут взяли зеки з приватної армії, а у нас досі немає цього інструменту, — Семен Семенченко".

За його словами, є багато сфер, де ЗСУ не має можливості працювати, а ПВК, разом з ГУР чи СБУ — мають.

— Це, наприклад, захист наших інтересів за кордоном. В ці інтереси входить, щоб "Африканський корпус" (ПВК, створена Росією після ліквідації "Вагнер". — Ред.) не переміщався з Африки до нашої країни й не посилював фронт коли це буде треба Путіну. ЗСУ тут нічого не зможуть зробити, — каже екснардеп.

На його думку, ті бійці, які захочуть зберегти себе в професіональному плані і не втратити навички після війни, не завжди матимуть можливість зробити це у ЗСУ.

— Найголовніше — на жаль, у нашому війську панують не завжди найбільш ефективні люди, а ті, хто просто має підтримку від генералітету. І це не тільки в нашій армії. В інших країнах ПВК також, часом, ефективніші, аніж регулярні війська. Тому ми не завжди можемо зберегти ефективних людей в рамках нашого війська.

Я не співставляю військо проти ПВК, а говорю про різні інструменти захисту нашої державності. Ми ж не кажемо, що нам не треба поліція, розвідка, СБУ. Це просто ще один інструмент, дуже зручний і сучасний, який також нам треба опановувати, — наголосив ветеран АТО.

За його словами, це не значить, що ПВК мають бути "першим сортом", а армія – "другим".

— Хоча давайте чесно: армія ж неоднорідна. Там також є і спецпідрозділи, і придворні частини, і звичайна піхота, і піхота "другого сорту", яка не вилазить з окопів. А є люди, які всю війну знаходяться на другій лінії або десь в тилу. Пам'ятаєте, як нещодавно депутат сказав, що тільки 20% людей воює на передовій (мова про члена комітету з оборони та нацбезпеки Олександра Федієнка. — Ред.). Тобто у нас багато несправедливості і треба допомогти патріотичним людям, які організовані, отримати законодавче поле, щоб приносити користь країні, — підсумував Семен Семенченко.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" три плюси українських ПВК.