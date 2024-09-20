Світ дуже жорстокий: екс-комбат Семенченко попередив про небезпеку "Мінська-3"

Після перемир’я Росія буде готова продовжувати війну з новими силами

Колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" НГУ Семен Семенченко вважає, що заморожування збройного конфлікту в Україні, як це було під час укладання Мінських угод у вересні 2014-го і лютому 2015 року, стало пасткою для Києва. Якщо ж укласти аналогічні угоди зараз (Мінськ-3), коли війна не буде рухатись і ситуація не буде змінюватись — це може призвести до поразки України.

Про це ветеран АТО і народний депутат ВРУ VIII скликання Семен Семенченко розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Якщо ми не виграємо, до розділу України долучаться й наші західні сусіди, — Семен Семенченко, ч. II".

— Теоретично у нас може бути все що завгодно, — каже екс-нардеп. — Моя оцінка подібних домовленостей? В історії вже були приклади: домовленості Чехословаччини і гітлерівської Німеччини в 1938-1939 роках. Все те ж саме було: демілітаризація, т.зв. повага до німецького населення, загарбання частини території. Я впевнений: якщо Україна на це піде, то дуже велика кількість людей з країни поїде остаточно. Зокрема військові — до своїх жінок.

На його думку, через деякий час після такого перемир’я буде друга хвиля війни, до якої Росія буде дуже підготовлена.

— І до розділу України долучиться не тільки рашка, а я думаю, що і деякі наші сусіди із Заходу. Світ дуже жорстокий і прагматичний в цьому плані. Тому єдиний варіант порятунку України — перемога у війні. А вона можлива. Я не фанатик, я тверезо оцінюю ситуацію. Ми воюємо на 10% своїх можливостей, — висловив своє припущення Семенченко і додав. — А Мінські домовленості це була не тільки пастка. Це був результат, в тому числі, великої кількості агентів впливу в різних сферах.

Нагадаємо, у Путіна звинувачували Мінські угоди, Олланда та Меркель в обмані Росії та "грі в наперстки".