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Не "первый сорт". Семен Семенченко объяснил, почему армия не может выполнять задачи ЧВК

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Украинский военный
Украинский военный. Фото mil.gov.ua

Не все бывшие бойцы могут сохранить себя в профессиональном плане в ВСУ

Украинские вооруженные силы не могут выполнять некоторые задачи за границей, поэтому этим занимаются наши спецслужбы. Однако отечественные частные военные компании (ЧВК) тоже могли бы защищать и продвигать украинские интересы за пределами государства.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал экс-комбат батальона НГУ "Донбасс", депутат Верховной Рады VII созыва Семен Семенченко. Более четырех лет он арестован по обвинению в создании частной армии.

Больше об этом читайте в публикации: "Бахмут взяли зеки из частной армии, а у нас до сих пор нет этого инструмента, — Семен Семенченко".

По его словам, есть много сфер, где ВСУ нет имеют вожможности работать, а ЧВК, вместе с ГУР или СБУ — имеют.

— Это, например, защита наших интересов за границей. В эти интересы входит, чтобы "Африканский корпус" (ЧВК, созданная Россией после ликвидации "Вагнер". — Ред. ) не перемещался из Африки в нашу страну и не усиливал фронт, когда это будет нужно Путину. ВСУ тут ничего не смогут сделать, – говорит экс-нардеп.

По его мнению, те бойцы, которые захотят сохранить себя в профессиональном плане и не потерять навыки после войны, не всегда получат возможность сделать это в ВСУ.

— Самое главное — к сожалению, в нашей армии господствуют не всегда самые эффективные люди, а те, кто просто имеет поддержку от генералитета. И это не только лишь в нашей армии. В других странах ЧВК также порой более эффективны, чем регулярные войска. Поэтому мы не всегда можем сохранить эффективных людей в рамках нашей армии.

Я не противопоставляю армию против ЧВК, а говорю о разных инструментах защиты нашей государственности. Мы же не говорим, что нам не нужна полиция, разведка, СБУ. Это просто еще один инструмент, очень удобный и современный, которым нам тоже нужно овладевать, — подчеркнул ветеран АТО.

По его словам, это не значит, что ЧВК должны быть "первым сортом", а армия — "вторым".

— Хотя давайте честно: армия ведь неоднородна. Там тоже есть и спецподразделения, и придворные части, и обычная пехота, и пехота "второго сорта", которая не вылезает из окопов. А есть люди, которые всю войну находятся на второй линии или где-то в тылу. Помните, как недавно депутат сказал, что только 20% людей воюют на передовой (речь о члене комитета по обороне и нацбезопасности Александре Федиенко. — Ред.). То есть, у нас много несправедливости и нужно помочь организованным патриотическим людям получить законодательное поле, чтобы приносить пользу стране, — подытожил Семен Семенченко.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" три плюса украинских НДС.

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#Семен Семенченко #ВСУ #ЧВК