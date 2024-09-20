Не мають права триндіти про війну: Семен Семенченко має три запитання до нардепів

Екскомбат сумнівається у розумових здібностях народних обранців

Колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" НГУ Семен Семенченко вважає, що ті нардепи, які не беруть участі у відбитті повномасштабної російської агресії чи не допомагають обороні України фінансово, — не мають права висловлюватися на тему війни.

Про це ветеран АТО і народний депутат ВРУ VIII скликання Семен Семенченко розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Якщо ми не виграємо, до розділу України долучаться й наші західні сусіди, — Семен Семенченко, ч. II".

— У 1940-му році, коли Франція отримала поразку у війні з Німеччиною, були президенти, міністри, громадські діячі, депутати, які розказували, що Гітлера неможливо перемогти. Що треба дружити з Гітлером. А були інші, був спротив. І хто з них мав рацію ми знаємо, — каже екснардеп.

Коментуючи зауваження, що деякі депутати від "Слуги народу" кажуть, що зараз не 1941 рік і тотальної війни ніколи не буде, Семен Семенченко заявив:

— Я би замірював IQ усіх цих людей. Взагалі, вони мають розумові здібності для того, щоб аналізувати ситуацію? Я би поставив питання [таким депутатам]: "А ти сам воюєш? Чи, може, твої діти воюють? Може, ти віддав останні гроші на оборону?" Щось мені здається, що ні. А якщо ні, ти не маєш права взагалі щось триндіти.

Він нагадав, що є країни, в яких родоплемінні суспільства перемагали армії XX століття.

— Про В’єтнам і Афганістан не буду нагадувати, але навіть вони перемагали США, Велику Британію, СРСР. Або ми перемагаємо зараз, або України просто не буде. Я за перший варіант.

Нагадаємо, раніше колишній комбат "Донбасу" назвав ознаки нової хвилі мобілізації в Росії.