Від комбата у балаклаві до підозрюваного на домашньому арешті: де зараз екснардеп Семен Семенченко

Він заснував батальйон "Донбас" і спеціально змінив ім’я та прізвище

Чимало депутатів під час війни з Росією пішли з політики, при цьому вони допомагають боротися з російською агресією в інших сферах. Наприклад, Ганна Гопко від партії "Об’єднання "Самопоміч" веде кампанії за міжнародну підтримку. А куди зник нардеп Семен Семенченко?

"Телеграф" розповідає, що відомо про командира батальйону "Донбас", яке справжнє ім’я Семенченка, чим зараз займається і як виглядає.

Семен Семенченко — що про нього відомо

Народився 6 червня 1974 року у Севастополі. В юності вступив до Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова, однак у 1993 році перевівся на факультет фінансів Севастопольського національного технічного університету.

Семенченко у молодості. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

З 1998 до 2001 року Семенченко працював головним редактором газети "Севастопольський вісник". 2001 року обійняв посаду директора ПП "Центр громадських соціально-економічних ініціатив". За його словами, він також співпрацював з компанією Viasat Україна як дилер.

З початком АТО у 2014 році Семенченко заснував добровольчий батальйон "Донбас". Він став відомий завдяки своїй активності на фронті та участі в антитерористичних операціях у гарячих точках.

Був проти перемир’я із бойовиками. У боях за Іловайськ отримав поранення. Удостоєний ордена Богдана Хмельницького III ступеня за внесок у визволення Артемівська, Попасної та Лисичанська. Тоді він уперше зняв балаклаву.

Балаклава та справжнє ім’я

Раніше комбат приховував своє обличчя під балаклавою, боячись за безпеку рідних на окупованих територіях. Згодом стало відомо, що до зміни імені Семенченко був відомий як Костянтин Грішин.

"Маску одягнув, тому що розумів всю небезпеку ситуації, що склалася. Тому що моя сім’я тоді знаходилася в Донецьку, мої діти знаходилися в Донецьку… Тому що мої батьки знаходилися в Севастополі, коли Крим був анексований", — сказав Семенченко в передачі "Інсайдер" на ICTV.

Семенченко із дружиною Наталією Московець

Народний депутат

У 2014 році Семенченка було обрано народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання від партії Садового "Самопоміч". У парламенті він обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань національної безпеки та оборони. У 2015 році комбат брав участь у виборах мера Кривого Рогу, проте програв з 11% голосів.

Кримінальна справа на Семенченка

У 2021 році його було затримано СБУ за підозрою у створенні незаконної ПВК та організації обстрілу будівлі телеканалу проросійського Віктора Медведчука "112 Україна" у 2019 році, а також у справі про "придбання, зберігання, передачу вогнепальної зброї, бойових припасів, скоєних за попередньої змови групи осіб". Якийсь час був у Лук’янівському СІЗО.

У червні 2022 року, за клопотанням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Семенченка було звільнено з-під варти та переведено під домашній арешт.

Де зараз Семен Семенченко

В інтерв’ю "Телеграфу" у вересні 2024 року ексдепутат заявив, що попри арешт, він активно залучений до роботи ГУР. "Мене не відпустили на фронт навіть під гарантію Буданова. Весь цей час я знаходив інші варіанти, щоб брати участь в захисті України. По окремим листам ГУР мене суд відпускав для планування деяких операцій разом з ГУР, наприклад, під Бахмутом. Потім поступово з мене знімали обмеження, і у 2023 році я вже зміг вільно пересуватися по країні. Зараз я залучений до деяких операцій, веду деякі проєкти, в тому числі збираю людей до бойового підрозділу", — заявив виданню Семенченко, судовий процес над яким так і не закінчився.

Як виглядає Семен Семенченко зараз

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину зрадника Євгена Мураєва. Актриса Катерина Гордієнко неодноразово знімалася у Росії.