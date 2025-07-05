"Випускайте Кракена": сухопутна торпеда ЗСУ засвітилася в мережі (відео)

"Недоліки техніки компенсуються навченістю екіпажу та тактикою застосування"

На фронті солдати щодня виявляють чудеса креативності, намагаючись створити засіб ураження, який зможе оминути захист супротивника. Але іноді найефективнішими засобами поразки виявляються найпростіші. Наприклад, в умілих руках навіть мотоблок може стати страшною зброєю.

Відеозапис однієї з таких розробок завірусився в українському сегменті мережі й вперше був оприлюднений telegram-каналом KARYMAT. На кадрах помітна кустарна самохідна міна, зібрана з мотоблока та саморобного причепа.

Конструкція пристрою виглядає дуже простою: на причіп та навколо мотоблока причеплені кілька протитанкових мін ТМ-62. Ручка управління виведена в задню частину імпровізованого "дрона", а важіль газу примотаний до руків'я мотузкою. Після запуску "бойова машина" рухається в заданому напрямку без можливості змінити курс, проте як відбувається детонація з відео не помітно.

"Випускайте Кракена", — чути голос одного з українських військових, поки сухопутна торпеда повільно повзе, ймовірно, у бік супротивника.

Не зовсім зрозуміло, чи це бойове застосування пристрою, чи випробувальна поїздка.

Варто зазначити, що концепція "сухопутної торпеди" або "самохідної міни" сягає ще періоду Першої світової війни, проте тоді вони залишилися лише як експерименти французьких інженерів і бойового застосування не отримали.

Більше популярності вони здобули у Другій світовій, насамперед завдяки німецьким танкеткам "Голіаф", який став єдиною справді масовою сухопутною торпедою. Втім, розробки аналогів також велися в СРСР та Британії, хоча їхнє використання було обмеженим.

Попри те, що "Голіафи" випускалися масово, ефективність їх застосування була надто низькою, а тому суттєвого інтересу технологія після Другої світової не викликала.

Британські солдати та трофейні "Голіафи"

Що стосується сухопутної торпеди ЗСУ, то явно помітно, що технологія потребує доопрацювання. Хоча не можна виключати, що за умов позиційної війни з активним використанням РЕБ подібна машина може знайти обмежене застосування для знищення укріплень противника.

Варто відзначити також і те, що на полі бою російсько-української війни окупанти експериментували з такою ідеєю. Однак у їхньому випадку це був замінований тягач МТ-ЛБ. Втім, попри броню та гусеничний хід, великі машини легко виявлялися та знищувалися дронами ЗСУ, а тому останнім часом про їх використання на фронті не згадувалося.

Як повідомлялося раніше, військовий аналітик, у минулому бойовий пілот ВПС Азербайджану Агіл Рустамзаде раніше розповідав "Телеграфу", що на фронті спостерігається тенденція до нарощування використання дронів не тільки в повітрі, а й на землі та у воді. Він вважає, що такими темпами вже в 2026 році наземні дрони полюватимуть один на одного.