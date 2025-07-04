Небезпечний "гість" проплив Дніпром у Києві: мережею віруситься відео
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До таких "мешканців" річки краще не наближатися
В ніч на п’ятницю, 4 липня, російська армія вчергове завдала масованого та комбінованого удару ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами по Києву. Внаслідок удару загинула одна людина, понад двадцять – отримали поранення.
Вже вдень, у водах Дніпра помітили нового небезпечного "мешканця" – дрон, пофарбований у чорний колір, пропливав водою неподалік від берега. Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
У коментарях зауважили: ймовірніше за все, це – не "шахед", а "гербера" – дрон-імітатор, фактично – російська копія іранських безпілотників, однак значно простіша технологічно.
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ще під час обстрілу та оголошеної небезпеки застосування ворогом ударних дронів наголосив: цю зброю не можна брати в руки.
"Будь ласка, не беріть в руки, не несіть додому ані уламки, ані цілі БпЛА. Це може бути небезпечно! Про такі знахідки одразу повідомляйте на лінію 102!", – дописав Ткаченко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна входить у нову фазу війни, пов’язану з масштабним використанням автономних ударних дронів. На відміну від "Шахедів" і ракет, що били по заданих координатах, тепер загрозу становлять дрони, здатні самостійно виявляти й атакувати людей у містах.