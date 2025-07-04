Небезпечний "гість" проплив Дніпром у Києві: мережею віруситься відео

До таких "мешканців" річки краще не наближатися

В ніч на п’ятницю, 4 липня, російська армія вчергове завдала масованого та комбінованого удару ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами по Києву. Внаслідок удару загинула одна людина, понад двадцять – отримали поранення.

Вже вдень, у водах Дніпра помітили нового небезпечного "мешканця" – дрон, пофарбований у чорний колір, пропливав водою неподалік від берега. Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

У коментарях зауважили: ймовірніше за все, це – не "шахед", а "гербера" – дрон-імітатор, фактично – російська копія іранських безпілотників, однак значно простіша технологічно.

Коментарі під постом про дрон

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ще під час обстрілу та оголошеної небезпеки застосування ворогом ударних дронів наголосив: цю зброю не можна брати в руки.

"Будь ласка, не беріть в руки, не несіть додому ані уламки, ані цілі БпЛА. Це може бути небезпечно! Про такі знахідки одразу повідомляйте на лінію 102!", – дописав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна входить у нову фазу війни, пов’язану з масштабним використанням автономних ударних дронів. На відміну від "Шахедів" і ракет, що били по заданих координатах, тепер загрозу становлять дрони, здатні самостійно виявляти й атакувати людей у містах.