Замінять людей і танки у ЗСУ. Рустамзаде назвав рік, коли дрони воюватимуть один з одним

Будь-яка країна, котра поважає себе, робить морські безпілотники

З початком повномасштабної війни в Україні потужний поштовх у розвитку отриала сфера бойових безпілотників. І буквально найближчим часом ми побачимо поєдинки наземних дронів, які замінять людей та бронетехніку на полях битв.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, у минулому — бойовий пілот ВПС Азербайджану Агіл Рустамзаде. Він прогнозував, як далі розвиватиметься революція дронів.

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— Що ж до того, до чого йде ваша війна, то це все менше людей і дедалі більше дронів. Морські дрони вже всі клепають. Будь-яка країна, що поважає себе, стала робити морські дрони, — каже військовий експерт.

За його словами, він бачить поштовх технологій у наземних дронах.

— У тактичній зоні на полі бою вони можуть чудово воювати, замінюючи людину чи доповнювати один одного. Можуть працювати по повітряних цілях. Нині наземні дрони виконують допоміжні завдання: мінують, забезпечують логістику, позиції, витягують поранених, — нагадав аналітик.

Він визнав, що є й технологічні проблеми. На відміну від повітря, на землі є різні нерівності, перешкоди.

— Але якщо війна затягнеться до 2026 року, я думаю, що вже наземні роботи воюватимуть один з одним. Раніше були літаки і танки, а на їхнє місце прийшли повітряні та наземні дрони. Справа йде до цього, — вважає бойовий пілот.

За останні два тижні я дедалі менше бачу на бойових кадрах, щоб танки йшли в бій. Росіяни зараз рухаються у Сумській області, частково через те, що наганяють хмари дронів, ламають логістику, знекровлюють підрозділи і далі наступають. Тому саме час застосовувати наземні дрони, — підсумував Агіл Рустамзаде.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що морський дрон ГУР у Новоросійська збив жирну ціль. Удар був історичним, тому що його жертвою став винищувач Су-30.