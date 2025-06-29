Вибух залишить без світла цілий район: Китай випробував "блекаут бомбу", що відомо про новинку

Китайська армія має намір виводити з ладу електричні мережі

Китай запустив виробництво власної "блекаут бомби". Зважаючи на все, йдеться про боєприпас з графітовим волокном, який здатний виводити з ладу електричні мережі на великій площі.

Як повідомляє SCMP, оригінальне відео, яке демонструє принцип роботи бомби, було показано на державному китайському телебаченні 29 червня. Саме відео там не показали, проте китайський ресурс 163.com оприлюднив деякі скріншоти.

Наголошується, що ідея використання графітового волокна далеко не нова, а американці використовували його ще за часів війни в Перській затоці для атак на енергосистему Іраку.

Принцип дії бомби простий — у повітрі високоточна бойова частина розкривається та викидає близько сотні суббоєприпасів, які потім спускаються на парашутах та розкидають навколо тонкі графітові нитки. Через хорошу провідність ці нитки могли обволікати лінії електропередач і призводити до коротких замикань.

Графітове волокно на ЛЕП

Китайська графітова бомба, судячи з кадрів із відео, є боєголовкою ракети, яка запускається із наземної пускової установки. Сама ракета здатна пролетіти 290 кілометрів, причому не виключено, що така дальність буде встановлена лише для експортної версії. У відео також повідомили деяких інших ТТХ бомби.

Дані про бомбу Китаю

На скріншоті вище написано, що "боєголовка з провідними волокнами" використовується для виведення з ладу військових підстанцій, електростанцій та інших систем електропостачання. Її маса складає 490 кілограмів і вона оснащена 90 суббоєприпасами, які здатні покрити територію в 10 000 квадратних метрів.

163.com повідомляє, що 290 кілометрів це дальність протикорабельної ракети CM-302, яка є експортною варіацією Eagle Strike-12, призначеною для Пакистану. Є міжнародні конвенції, що обмежують дальність ракет, які йдуть на продаж до інших країн. Оригінальна Eagle Strike-12 має дальність 400+ кілометрів.

При цьому видання не виключає, що боєголовка може бути встановлена на будь-яку ракету, яка є у розпорядженні китайської армії.

Боєголовка після розкриття

Як повідомлялося раніше, 29 червня стало відомо, що Україна має намір вийти з Оттавської конвенції, яка обмежувала використання протипіхотних мін.