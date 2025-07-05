"Выпускайте Кракена": сухопутная торпеда ВСУ засветилась в сети (видео)

"Недостатки техники компенсируются обученностью экипажа и тактикой применения"

На фронте солдаты ежедневно проявляют чудеса креативности, пытаясь создать средство поражения, которое сможет обойти защиту противника. Но иногда самыми эффективными средствами поражения оказываются самые простые. Например, в умелых руках даже мотоблок может стать страшным оружием.

Видеозапись одной из таковых разработок завирусилась в украинском сегменте сети и впервые была обнародована telegram-каналом KARYMAT. На кадрах заметный кустарная самоходная мина, собранная из мотоблока и самодельного прицепа.

Конструкция устройства выглядит весьма простой: на прицеп и вокруг мотоблока прицеплены несколько противотанковых мин ТМ-62. Ручка управления выведена в заднюю часть импровизированного "дрона", а рычаг газа примотан к рукояти веревкой. После запуска "боевая машина" движется в заданном направлении без возможности изменить курс, однако как происходит детонация по видео не заметно.

"Выпускайте Кракена", — слышен голос одного из украинских военных, пока сухопутная торпеда медленно ползет предположительно в сторону противника.

Не совсем понятно является ли это боевым применением устройства, или испытательной поездкой.

Стоит отметить, что концепция "сухопутной торпеды" или "самоходной мины" уходит корнями еще в период Первой мировой войны, однако тогда они остались лишь в качестве экспериментов французских инженеров и боевого применения не получили.

Больше известности они получили во Второй мировой, в первую очередь благодаря немецким танкеткам "Голиаф", который стал единственной действительно массовой сухопутной торпедой. Впрочем, разработки аналогов также велись в СССР и Британии, хотя их использование было ограниченным.

Несмотря на то, что "Голиафы" выпускались массово, эффективность их применения была слишком низкой, а потому существенного интереса технология после Второй мировой не вызвала.

Британские солдаты и трофейные "Голиафы"

Что касается сухопутной торпеды ВСУ, то явно заметно, что технология нуждается в доработке. Хотя нельзя исключать, что в условиях позиционной войны с активным использованием РЭБ подобная машина может найти ограниченное применение для уничтожения укреплений противника.

Стоит отметить также и то, что на поле боя российско-украинской войны оккупанты экспериментировали с такой идеей. Однако в их случае это был заминированный тягач МТ-ЛБ. Впрочем, несмотря броню и гусеничный ход, крупные машины легко обнаруживались и уничтожались дронами ВСУ, а потому в последнее время об их использовании на фронте не упоминалось.

Как сообщалось ранее, военный аналитик, в прошлом боевой пилот ВВС Азербайджана Агил Рустамзаде ранее рассказывал "Телеграфу", что на фронте наблюдается тенденция к наращиванию использования дронов не только в воздухе, но и на земле и в воде. Он считает, что такими темпами уже в 2026 году наземные дроны будут охотиться друг на друга.