Там знаходили трупи наркоманів і вчиняли самогубства: як виглядає зараз Будинок культури на Виноградарі у Києві

Після розпаду СРСР будівництво припинили

У Києві залишилося чимало будівель, які могли б стати місцями відпочинку, однак залишилися закинутими. Наприклад, Льодовий стадіон у Києві, де мали збудувати потужну спортивну арену, але цього так і не сталося. Така сама ситуація склалась з Будинком культури на Виноградарі.

Палац культури на Виноградарі почали будувати у 1989 році. Архітектором будівлі став Едуар Більський, який проєктував Центральний автовокзал, житлові масиви Виноградар та Синьоозерний і Палац дітей та юнацтва.

У Будинку культури мали звести 4 поверхи, 2 сцени, гримерки, роздягальні та кімнати відпочинку. Під час будівництва використовували незвичні технології — змішану і геометрію. Дотепер там залишилися елементи вентиляційної та опалювальної систем. Будинок мав стати "громадським ядром" району та простором для відпочинку.

Будинок культури мав бути місцем відпочинку киян, фото з мережі

У 1992 році Палац припинили зводити. На той момент було готово 60-70% будівництва. Причиною називали помилку у плануванні фундаменту. Однак у таку версію чимало людей не вірили, оскільки минуло понад 20 років, а фундамент все ще стоїть. Ймовірно, будівлю не звели через розпад Радянського Союзу та брак коштів.

Палац припинили будувати у 90-х, фото explorer.lviv.ua

Закинута будівля розташована у дворі житлового масиву, і тут часто бувають любителі екстриму. Деякі, попри ризики для життя, займаються тут паркуром. Місцеві називають цей БК "Бомж" і намагаються триматися осторонь цієї будівлі через сумнівну репутацію. Тут вчиняли самогубства, а також знаходили трупи безхатьків.

Місце є доволі небезпечним, фото "Київ 24"

Всередині закинутого Палацу — пустка, лише подекуди лазять щурі. На землі лежить багато скла, шприци та гори сміття, що свідчить про те, що тут бувають наркомани. Також можна поранитися. На окремих стінах намальовані графіті та різні написи. В деяких місцях будівлі можна наштовхнутися на іржаву арматуру.

На території - сміття, шприци та щурі, фото explorer.lviv.ua

Кімнати у Палаці є доволі маленькими, а ще є вікна незвичної форми. З деяких ракурсів будівля нагадує замок. Є чутки, що увечері з будівлі долинають дивні нелюдські крики. Також люди бачили у вікнах будівлі чорний силует чоловіка із сивим волоссям.

Палац культури має дивні вікна, фото explorer.lviv.ua

Кияни створювали петицію про знесення будівлі, але вона не набирала достатньо голосів. У КМДА зазначали телеканалу "Київ", що знесення Палацу не планується. На його місці мають звести фізукультурно-оздоровчий комплекс: "На об’єкті незавершеного будівництва на просп. Порика Василя, 7-9 у Подільському районі м. Києва планується зведення фізкультурно-оздоровчого комплексу".

Водночас у 2023 році влада повідомляла, що наразі кошти на будівництво об'єкта не передбачені: "У зв’язку із повномасштабними воєнними діями рф на території України, в бюджеті міста Києва на 2023 рік не передбачено видатки на реконструкцію/будівництво багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних споруд, оздоровчих комплексів".

Натомість київський екскурсовод і дігер Кирило Степанець поширював один із варіантів відновлення споруди. Проєкт створила архітектор Ганна Мокропова.

План будівлі на Виноградарі, фото зі сторінки у фейсбуці Кирила Степанця

План будівлі на Виноградарі, фото зі сторінки у фейсбуці Кирила Степанця

План будівлі на Виноградарі, фото зі сторінки у фейсбуці Кирила Степанця

Раніше "Телеграф" про цікавий Перевернутий будинок у Карпатах. Там розміщене все догори ногами.