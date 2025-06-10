У ньому зупинявся Путін: що відомо про "Дім невтішної вдови" в Києві і як він виглядає

Відвідати будинок можна в рамках безкоштовних екскурсій

У Києві є безліч цікавих будівель та архітектурних скарбів, зокрема власний Тадж-Махал, а також незвичайний особняк Аршавського, який буквально оживає під час дощу. Місцеві називають його "Дім невтішної вдови".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає цей будинок і чому йому дали таку сумну назву. Також ми дізналися інші подробиці про архітектурну пам’ятку у центрі столиці.

Дім невтішної вдови — як виглядає і що про нього відомо

Гарний особняк із цегли, створений у стилі раннього модерну, був збудований у 1908 році за проєктом архітектора Едуарда Брадтмана. Його власником був полтавський купець 2-ї гільдії Сергій Аршавський, і досі на фасаді будівлі збереглася його монограма "СА".

Особняк Аршавського у Києві

Особняк став справжньою окрасою Лютеранської вулиці. У будівлі всього два поверхи, на кожному поверсі по 10 кімнат, зокрема буфет, льох для вина, холодильна кімната та пральня.

В особняку два поверхи та на кожному по 10 кімнат

Меблі в кімнатах були замовлені з Італії у 1990-х роках. На стелях будинку збереглася ліпнина, всередині є великий камін і ковані сходи.

У "Дому невтішної вдови" ночував Путін

Відомо, що на ремонт будівлі Аршавський витратив багато грошей і не міг один утримувати великий дім, тож вирішив другий поверх здавати в оренду. Однак коштів все одно не вистачало, і власник вирішив продати особняк.

Як усередині виглядає "Дім невтішної вдови"

У 1913 році будинок придбав київський купець 1-ї гільдії Товій Апштейн, його синів звали Самуїл і Соломон, тому гравіювання на фасаді будинку "СА" їм цілком підходило. Також у заможного купця була дружина Груня, і за легендою, саме вона стала "невтішною вдовою", оскільки Товій Апштейн помер у 1917 році, а вона залишилася жити в цьому будинку разом з дітьми ще два роки.

"Дім невтішної вдови" знаходиться в центрі Києва.

Легенда говорить, що Груня дуже важко переживала втрату і стояла біля вікна і плакала. І, за словами слуг, жінка навіть розмовляла з покійним чоловіком, збоку це виглядало так, ніби він їй справді відповідав.

Як виглядає особняк Аршавського

Вважається, що саме дружина купця заповідала встановити на будинку містичний маскарон у вигляді жіночої голови, який "плаче" під час дощу. Наскільки це правда – дізнатися складно, але ефект від такого задуму архітектуру вийшов гідним. Маскарон став справжньою "перлиною" фасаду, хоча є в ньому і щось містичне.

На фасаді будинку розташований містичний маскарон

У 1918 році особняк перейшов під контроль радянської влади й там заснували Федерацію іноземних груп при ЦК РКП(б). Далі будівлю використовувало Управління справами при ЦК КПУ.

Через три роки після здобуття Україною незалежності з 1994 року незвичайний будинок став однією з офіційних резиденцій Президента України. У 1997 році там провели капітальну реставрацію.

Особняк Аршавського на вулиці Лютеранська, 23

"Дім невтішної вдови" став виконувати функції готелю, в якому зупинялися гості президента. У різні часи у будівлі ночували держсекретарі США Кондоліза Райс та Мадлен Олбрайт, президент Росії Володимир Путін, а також політик Борис Березовський. У книзі відвідувачів збереглися їхні записи.

"Дім невтішної вдови" став однією з офіційних резиденцій президента України

Відомо, що на другому поверсі будинку розташований робочий кабінет президента. У ньому часто працював Леонід Кучма та Петро Порошенко. Інші кімнати також були переобладнані для потреб резиденції.

"Дім невтішної вдови" знаходиться в районі Липки на вулиці Лютеранська, 23. Неподалік театру Франка та Офісу Президента України. Однак потрапити туди можна було лише заздалегідь записавшись на екскурсію, а зараз, мабуть, відвідування обмежене.

Де знаходиться "Дім невтішної вдови"

"Телеграф" писав раніше, що в Києві на вулиці Гоголівській, 23 знаходиться одна з найнезвичайніших будівель столиці — так званий "Будинок з кішками". Що про нього відомо?