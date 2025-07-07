Никто не решался строить здесь 500 лет, но этот особняк изменил правила игры (фото)

История самого смелого строительства в Киеве

На крутых склонах Киева, там где когда-то проходили оборонительные валы Старокиевской крепости, возвышается архитектурный шедевр конца XIX века — особняк купца Давида Трахтенберга. Этот дом не просто памятник архитектуры, а живая история города, где переплелись судьбы выдающихся людей, культурные традиции и вызовы времени.

Построенный на "неудобном" участке с перепадами высот, особняк стал примером того, как талант и смелость могут превратить препятствия в архитектурные достоинства. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Итак, дом на ул. Трехсвятительской, 5/1 — это не просто старинное здание в центре Киева, а настоящая архитектурная загадка, вписанная в многовековую историю города. Построенный в 1892–1894 годах, этот особняк словно хранит в своих стенах тайны прошлого, переплетая эпохи и судьбы.

Сложный рельеф и загадки местности

Участок под домом — место с непростой судьбой. Здесь когда-то проходили оборонительные валы Старокиевской крепости, а рельеф с крутыми перепадами высот создавал немало сложностей для застройки. Этот участок долгое время оставался пустым, пока в конце XIX века его не приобрёл киевский купец первой гильдии Давид Трахтенберг. Его решение построить здесь особняк стало смелым вызовом природе и истории.

Архитектура с характером

Особняк поражает своей архитектурной выразительностью. Трёхэтажный фасад с асимметричной композицией выполнен в стиле классицизма и оживлён изящными пилястрами коринфского и ионического ордеров. Лепные гирлянды и барельефы добавляют дому изысканности, а ступенчатая структура, продиктованная рельефом, придаёт зданию динамику и неповторимый облик.

Семья Трахтенбергов — хранители культуры Киева

Этот особняк — не просто дом, а своеобразный культурный центр своего времени. Давид Трахтенберг был не только успешным купцом, но и издателем ежегодника "Весь Киев", который стал важным источником знаний о городе. Его сын Абрам, получив образование за границей, продолжил семейные традиции, став известным архитектором и воплотив в жизнь многие проекты, которые изменили облик Киева.

От прошлого к настоящему

После национализации в 1922 году особняк Трахтенберга, как и многие здания того времени, пережил значительные перемены, но сумел сохранить свою историческую душу и архитектурную ценность. Национализация означала переход здания из частной собственности в коммунальную, что повлекло за собой смену функций и владельцев.

В первые советские годы особняк использовался по-разному: часть помещений сдавалась под жилые квартиры, часть — под административные учреждения. Несмотря на это, архитектурные детали и уникальный облик здания остались практически нетронутыми, что позволило сохранить его как памятник архитектуры местного значения.

Дом со стороны Трехсвятительской улицы (фото около 1932 года)

В 2001 году Киевский городской совет принял решение о приватизации ряда коммунальных объектов, включая особняк на Трехсвятительской, что позволило частично вернуть зданию статус коммерческой недвижимости. Сегодня в нём располагаются офисы разных организаций.

Особняк Трахтенберга — это не просто памятник архитектуры, а живой рассказ о Киеве, его людях и времени. Прогуливаясь мимо, невозможно не почувствовать дыхание истории и не восхититься мастерством архитекторов, сумевших создать настоящий шедевр, который продолжает вдохновлять и удивлять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком киевском особняке были первые в городе лифты и паровое отопление. Он находится недалеко от Красного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко.