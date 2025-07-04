У них світло може більше ніколи не загорітись: як у Києві виглядає занедбаний "Будинок тисячі вікон"

Верхні поверхи будівлі вже почали руйнуватися

Київ славиться безліччю унікальних архітектурних перлин. Серед них — "Будинок плачущої вдови", де колись зупинявся Путін, і таємничий "Будинок тисячі вікон", що притягує своєю містичною атмосферою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає ця унікальна будівля і що про неї відомо. Ми дізналися деякі цікаві факти.

"Дім тисячі вікон" у Києві — як виглядає і де знаходиться

Однією з найкрасивіших та загадкових будівель Києва є "Будинок тисячі вікон" або "Дім-колодязь", який знаходиться на вулиці Тарасівській 9‑А. Його побудували у 1913 році й належав він родині Міхельсон, яка на той момент вважалася однією з найбагатших у Києві.

"Будинок тисячі вікон" у Києві

Цей шестиповерховий будинок був обладнаний усіма сучасними комунікаціями, там був водопровід, електрика, каналізація та ліфт. Просторі квартири зі стелями висотою понад чотири метри прикрашалися ліпниною та вражали своїм розмахом.

"Будинок тисячі вікон" збудували 1913 року

У 1917-1918 роках житловий комплекс перетворився на безліч комунальних квартир — тоді його приміщення заселили кілька сімей та організацій. Як розповідали місцеві жителі, до того, як будинок занепав, у ньому був корпус харчового університету (НДУГТ), кабінети та аудиторії, а на перших поверхах були облаштовані музичні студії.

Як зараз виглядає занедбаний "Будинок тисячі вікон" у Києві

Будівлю називають "Будинок тисячі вікон" через її унікальну геометрію: величезний внутрішній двір-колодязь оточений численними вікнами, які ніби спостерігають за кожним відвідувачем. Усі, хто відвідує цю локацію, кажуть, що атмосфера там одночасно заворожує та лякає.

Цю будівлю ще називають "Будинок-колодязь"

Але унікальний будинок давно стоїть занедбаний, його верхні поверхи вже почали руйнуватися, тому якщо не вживати заходів, у цих вікнах більше ніколи не загориться світло.

"Будинок тисячі вікон" знаходиться на вулиці Тарасівській

Дослідник Києва Кирило Степанець на своїй сторінці у Facebook опублікував фотографії загадкового будинку, зазначивши, що "мовчазний гігант виглядає десятками порожніх вікон-очей, і створює невимовну атмосферу".

"Будинок тисячі вікон" занепадає

Свіжої інформації про об’єкт, зокрема щодо його реставрації, у відкритому доступі поки що немає. Будівля знаходиться під охороною.

"Телеграф" писав раніше, що в Києві на вулиці Гоголівській, 23 знаходиться одна з найнезвичайніших будівель столиці — так званий "Будинок з кішками". Що про нього відомо?