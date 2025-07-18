Безплатне шоу, про яке мало хто знає: чому світлячки світяться і коли їх можна побачити (фото)

Ці загадкові комахи перетворюють звичайні луки та ліси на казкові світлові інсталяції

Світлячки — це маленькі дивовижні істоти, які вночі осяюють темряву своїм казковим світлом. Однак не всі знають, що стоїть за їхнім світінням і в яких куточках України можна їх побачити.

Отже, світлячки — це невеликі комахи, що належать до родини Lampyridae, відомі своєю унікальною здатністю виробляти світло — явищем, яке називають біолюмінесценцією. Розмір таких жуків зазвичай становить від 1 до 2,5 см, вони мають м'які або помірно тверді покриви тіла, а у більшості видів присутній статевий диморфізм, коли самиці часто мають зменшені крила або зовсім не літають.

В чому причина світіння світлячків

Світло, яке випромінюють світлячки, з’являється внаслідок складної біохімічної реакції, що відбувається в їхньому тілі. Спеціальні клітини комах містять речовину, яка називається люциферин. Коли люциферин взаємодіє з киснем за допомогою ферменту люциферази, утворюється світло. Цей процес не виділяє тепла, тому світло світлячків часто називають "холодним" світлом.

Існує кілька причин, чому світлячки світяться:

привернення партнерів для розмноження. Світлові сигнали відрізняються у різних видів світлячків і допомагають комахам знайти один одного. Самки обирають партнерів, звертаючи увагу на характер світлових імпульсів.

захист від ворогів. Світло слугує своєрідним попереджувальним знаком, що сигналізує хижакам про неприємний смак або токсичність світлячків.

спілкування між комахами. Світлячки налагоджують контакти один з одним за допомогою миготінь, наприклад, щоб відлякати інших.

Коли та де можна побачити світлячків

Природні регіони західної України — Карпати, Закарпаття, Прикарпаття — відомі своїми багатими популяціями світлячків. Ці комахи активні переважно в теплі вологі вечори та ночі, особливо влітку. Вони обирають такі середовища:

зелені ліси та високі луки. Тут вони збираються, щоб знайти пару та розмножитися.

береги водойм. Світлячки люблять місця біля річок, озер та ставків, де вода і висока трав’янка створюють сприятливі умови.

Щоб побачити це диво, варто ввечері вирушити у тихі природні місця, де можна спостерігати безліч мерехтливих вогників. Споглядання світлячків — справжнє чарівне дійство, яке варто побачити кожному.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільші оси Європи живуть в Україні. Вони не кусають і цілком миролюбиві.