З’явилися вперше за 100 років: на Волині показали пташенят рідкісної сови (фото)

Птахи заселили спеціально встановлену гніздову скриньку в рамках природоохоронного проєкту

На території занедбаного колишнього колгоспного комплексу Волинської області зафіксовано надзвичайно важливу подію в природоохоронній сфері. Родина сипух оселилася в спеціально встановленій гніздовій скриньці і вже успішно виростила трьох пташенят.

Як зазначили в Українському товаристві охорони птахів, це перший документально підтверджений випадок гніздування цього рідкісного птаха в регіоні за останні сто років. "Телеграф" розповість про нього докладніше.

Природоохоронний проєкт – ефективна підтримка рідкісних сов

Цей успіх став результатом екологічного проєкту, що реалізується Українським товариством охорони птахів за підтримки німецької організації NABU (Союз охорони природи і біорізноманіття). Влітку 2024 року для сипух на Волині було встановлено 30 спеціальних гніздових скриньок, які відтворюють природні місця їхнього гніздування, що зникли через антропогенний вплив та втрату природних середовищ. Крім сипух у штучних гніздах оселилися й сичі хатні, що також успішно вивели пташенят.

Що варто знати про цього чарівного птаха

Сипуха — це нічний хижий птах зі світлим характерним обличчям у вигляді серця, що відразу вирізняє її серед інших сов. Довжина її тіла становить близько 33-38 см, розмах крил – до 90 см, а вага – приблизно 300 г. Особливість сипухи — це її полювання насамперед на дрібних ссавців (переважно гризунів), птахів, а також земноводних, інколи комах та павуків. Важливо, що цей вид сов не "хрипить" або "пугукає", як багато інших — вони видають різні крики, що відрізняють їхню вокалізацію.

Сипуха. Фото: Українське товариство охорони птахів

Сипуха – осілий птах із поширенням в Україні, хоч і спостерігаються поодинокі міграції на довгі відстані. Гніздування у них починається навесні – шлюбний період стартує у березні, після чого з’являється кладка із 4-8 яєць. Насиджує яйця самка протягом 30-34 днів, а молодняк покидає гніздо через 35-45 днів після вилуплення.

Гніздо сипухи. Фото: Українське товариство охорони птахів

Цікаво, що сипухи належать до "нагніздних" птахів, тобто їхні пташенята народжуються голими та сліпими, повністю залежними від батьківського догляду і годування протягом першого періоду життя. Такий тип розвитку вимагає від батьків тривалої турботи, що робить вибір безпечного гнізда, зокрема через інсталяцію штучних гнізд, надзвичайно важливим для збереження виду.

Значення гніздування сипухи для екосистеми Волині

Значне скорочення чисельності сипух в Україні пов’язане з втратою природних місць для гніздування через інтенсивне землекористування, зміну ландшафтів і знищення старих дерев із дуплами. Відновлення їхньої популяції за допомогою таких проєктів – приклад успішної співпраці природоохоронців і науковців, а також міжнародної підтримки.

Сипуха. Фото: Українське товариство охорони птахів

Поява сімейства сипух саме на Волині – це не лише наукова сенсація. Вона дає надію на повернення цього чарівного нічного мисливця в історичні місця його проживання, що свідчить про поліпшення екологічної ситуації та ефективність природоохоронних заходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме через втрату місць гніздування та інші загрози чисельність сипух продовжує знижуватися. А вони відіграють важливу роль у сільському господарстві, адже одна сім'я може відловити тисячі гризунів за рік.