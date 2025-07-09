Допитливі, але ще не відходять від матусь: на Житомирщині показали підрослих диких оленят (фото)

Під пильним наглядом лісівників оленята ростуть у просторому вольєрі, готуючись до майбутнього життя у дикій природі

У Зеремлянському лісництві ДП "Ліси України" на Житомирщині цьогоріч народилося вісім малюків європейського оленя. Ці маленькі оленята щодня виходять на ранкову прогулянку разом зі своїми матусями, від яких поки що не відходять, адже саме материнська турбота є запорукою їхнього здорового розвитку.

Підрослу малечу показали на фото в ДП "Ліси України". А "Телеграф" вирішив розповісти про умови утримання, догляд за тваринами та роль благородних оленів у збереженні біорізноманіття регіону.

Природне середовище та догляд за тваринами

Оленята мешкають у просторому вольєрі площею понад 14 гектарів, який імітує природні умови: тут є галявини для прогулянок, густі хащі для укриття та водойми для пиття. Лісівники регулярно годують їх збалансованими кормами кілька разів на день, що сприяє їхньому швидкому росту та зміцненню здоров’я.

Окрім європейських оленят, у Зеремлянському лісництві мешкає багате різноманіття диких тварин: зайці, кабани, косулі, лосі та інші представники фауни, які є невіддільна (частина/ознака) частиною лісової екосистеми. Особливою туристичною родзинкою є вольєр плямистих оленів на території Явненського лісництва площею 56 га, де можна милуватися красою цих тварин у природних умовах.

Європейський олень — гордість Житомирщини

Європейський олень (благородний олень, Cervus elaphus) — один із найвеличніших і найцінніших представників мисливської фауни регіону. Він відіграє важливу екологічну роль, підтримуючи природний баланс у лісах, впливаючи на структуру рослинності та сприяючи розповсюдженню насіння. У Зеремлянському лісництві та навколишніх угіддях проживає близько 120 голів благородних оленів.

Олені чудово адаптовані до різних ландшафтів — від густих лісів до відкритих галявин. Саме тому вольєри із природними водоймами, галявинами та хащами ідеально відповідають їхнім потребам. Лісівники забезпечують тваринам збалансоване харчування та створюють сприятливі умови для їхнього здорового росту і підготовки до життя у дикій природі.

Частину оленів, які виростають у вольєрі, згодом випускають у природні лісові масиви, що допомагає підтримувати стабільні популяції виду в регіоні. Розведення європейського оленя в умовах природного лісу — це важливий крок для збереження біорізноманіття Житомирщини, а також сприяє економічному розвитку регіону, створенню нових робочих місць і залученню туристів.

Отже, народження оленят — це не лише радість для лісівників, а й надія на збереження унікальної природи України для майбутніх поколінь. Спостерігати за їхніми першими кроками — це справжнє задоволення для всіх, хто любить і цінує природу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Чорнобильському заповіднику показали пташенят рідкісного чорного лелеки. Цей вид, що занесений до Червоної книги, вражає не лише своєю красою, а й загадковим способом життя, який досі приховує багато таємниць.