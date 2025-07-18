На Хортиці у Запоріжжі помітили незвичайного гостя: миле відео показали у мережі

Тварина навіть не злякалася людини

Запорізький острів Хортиця завдяки його унікальним природним умовам наповнює багато видів тварин. Одними з них є козулі.

У соціальних мережах показали відео, на якому помітили цю тварину під час неквапливої прогулянки. Козуля помітила людину, але не злякалася і продовжила свій шлях.

До речі, ще до початку повномасштабної війни косулі часто потрапляли в об’єктив фотографів на острові.

Зазначимо, що у 2024 році співробітники Національного заповідника "Хортиця" повідомляли, що населення козуль на острові становить до 300 голів.

У заповідних куточках острова мешкають незвичайні, дуже рідкісні види тварин. Однак зустріти їх — завдання не з легких, адже найбільші мешканці живуть там, де їх не турбує людина. До них, наприклад, належать плямисті олені. У плавнях і луках живуть кдикі кабани. У степу можна зустріти козуль, біля озер мешкають рідкісні види качок, чаплі, журавлі, лебеді та хижі птахи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на скелях на Хортиці помітили кактуси. Вони почували себе добре, навіть цвіли. Цей вид кактусів поширений у Південній та Північній Америці, особливо у Мексиці.