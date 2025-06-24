Найбільші оси Європи живуть в Україні: вони не кусають і цілком миролюбиві (фото)

Ці рідкісні комахи занесені до Червоної книги України

Коли ви вперше побачите сколію-гіганта, ви можете злякатися її – майже 5 см завдовжки, чорне тіло з яскравими жовтими плямами та крила з фіолетовим відблиском. Але не поспішайте тікати: ці величезні оси абсолютно безпечні для людини і є одними з найбільш мирних мешканців українських степів.

Гігантські сколії – це одні з найбільших ос, які мешкають у степах України, і вони відіграють ключову роль у підтримці природної рівноваги цього регіону. Ці комахи занесені до Червоної книги України, що підкреслює їхню рідкість і необхідність охорони.

Дивовижний зовнішній вигляд

Візуально їх легко впізнати: тіло у сколій чорне з яскравими жовтими плямами – чотири великі на черевці та одна маленька на грудях. Крила мають жовтувато-бурий відтінок із фіолетовим блиском, що робить їх особливо помітними. Самки досягають виняткових розмірів – до 4,5 см завдовжки, що робить їх найбільшими осами на території Європи.

Поведінка та харчування

Попри свої великі розміри, ці оси абсолютно не агресивні та не становлять загрози для людини. Вони не захищають гнізда і не використовують отруту для нападу. Дорослі особини живляться нектаром квітів, а їхні личинки паразитують на личинках жуків, які мешкають у ґрунті, зокрема носорогів.

Цікаві факти про сколію гігантську

Це одна з найбільших ос у світі, більшість родичів сколій живе у тропічних країнах.

Вона має три радіо-медіальні комірки на передніх крилах — особливість, що відрізняє її від інших ос.

Попри страхітливий вигляд, вона не є "вбивцею" чи "монстром", як іноді її називають у ЗМІ, а є важливим і мирним компонентом природи.

Збільшення популяції останнім часом пов’язують із антропогенними змінами середовища — залишками дерев, пнями, компостними купами у містах і селах.

Ареал проживання та екологічна роль

Сколії-гіганти мешкають переважно у південних степових районах України, де умови сприятливі для їх розвитку. Вони потребують теплих ґрунтів, тому не зустрічаються у холодних регіонах. Ці оси є важливими регуляторами популяції жуків, що допомагає зберігати баланс у природі.

Значення для біорізноманіття та охорона

Збереження гігантських сколій є важливим завданням для біологічного різноманіття України. Вони не лише прикрашають степи своїм виглядом, а й виконують важливу екологічну функцію, підтримуючи здоров’я природних екосистем.

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