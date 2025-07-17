Морські коти Чорного моря: шторм викинув на берег Одещини десятки рідкісних тварин (відео)

Як відбувалася рятувальна операція та що відомо про цих загадкових мешканців Чорного моря

Днями на ранкове узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині після потужного нічного шторму море викинуло на піщаний пересип десятки крабів і маленьких скатів. Тих самих загадкових морських котів, які вже багато років інтригують як науковців, так і звичайних відвідувачів причорноморських пляжів.

Саме таких молодих морських котів виявили вранці працівники парку та небайдужі відвідувачі й спробували їх врятувати. Іван Русєв, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани", не лише очолив рятувальну операцію, але й задокументував її на відео. Порятунок виявився успішним: більшість скатів та крабів вдалося живими повернути у воду.

Хто такий морський кіт

Морський кіт, або скат-хвостокол (Dasyatis pastinaca), — справжня загадка підводного світу Чорного та Азовського морів. Ця незвичайна риба отримала свою назву за унікальний спосіб полювання: подібно до домашнього кота, що підстерігає мишу, скат майстерно причаюється на морському дні, терпеливо вислідковує здобич і раптово кидається на неї.

Друга назва — хвостокол — пояснюється наявністю характерного зазубреного шипу біля основи хвоста. Цей природний "кинджал" може бути небезпечним як для морських хижаків, так і для людей, які випадково наступлять на замаскованого ската.

Відео: Іван Русєв

Дорослі особини вражають своїми розмірами: від 0,8 до 2,5 метра в довжину при вазі від 4,5 до 22 кілограмів. Їхня пласка ромбоподібна форма тіла плавно переходить у довгий батогоподібний хвіст. Квасолеподібні очі та характерні білі плями на голові роблять морського кота впізнаваним серед інших мешканців моря.

Майстри маскування

Особливе забарвлення робить цих риб справжніми ніндзя підводного світу. На піщаному або мулистому дні вони стають практично невидимими, що дозволяє їм ефективно полювати на дрібну рибу, крабів та креветок. Щелепи морського кота вкриті рядами тупих, але надзвичайно міцних зубів, здатних легко перемелювати панцир молюсків.

Розмноження у морських котів відбувається досить цікаво: самиці народжують від 4 до 12 малят, які одразу по народженню повністю адаптовані до самостійного життя. Це пояснює, чому молоді скати змогли вижити після викидання їх штормом на берег.

Екологічне значення

Морські коти відіграють важливу роль в екосистемі Чорного моря. Як хижаки, вони контролюють популяції дрібних риб та ракоподібних, підтримуючи природний баланс. Водночас самі скати служать їжею для більших морських хижаків.

Клімат та екологічний стан Чорного моря безпосередньо впливають на популяцію морських котів. Потепління води, забруднення та людська діяльність можуть негативно позначитися на їхній чисельності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що червонокнижні птахи оселилися на місці колишнього Каховського водосховища. Раніше вони гніздилися лише в дельті Дунаю та на узбережжі Чорного моря.