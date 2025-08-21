Рус

Уламок пробив і шолом, і череп: що відомо про поранення коміка Розового на фронті і як він виглядав (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як Віктор Розовий отримав поранення на фронті Новина оновлена 21 серпня 2025, 13:26
Як Віктор Розовий отримав поранення на фронті. Фото Колаж "Телеграфу"

Ворожа міна впала біля окопу військовослужбовця

Український гуморист, учасник "Ліги Сміху" та військовослужбовець Віктор Розовий, який оскандалився заявами про зради дружині, у 2024 році отримав на фронті тяжке поранення. Зараз комік проходить тривалу реабілітацію та вчиться заново ходити.

"Телеграф" з’ясував, що відомо про поранення Віктора Розового на фронті і як він виглядав після тяжкої травми. Ми довідалися також про його стан зараз.

Віктор Розовий — що відомо про поранення коміка на фронті

Учасник "Ліги Сміху" Віктор Розовий вступив до лав ЗСУ з початку повномасштабної війни. А в березні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав тяжке поранення і йому дивом вдалося вижити.

Віктор Розовий на фронті
Віктор Розовий отримав поранення у березні 2024 року

На своїй сторінці в Instagram Віктор розповідав, що ворожа 120-та міна впала поряд з його окопом, уламок пробив окоп, його шолом і зачепив обидві півкулі мозку. Віктору пощастило, що в цей критичний момент з ним поряд знаходилися товариші по службі, які надали йому першу медичну допомогу. Лікарі два тижні боролися за життя Розового, адже він перебував у тяжкому стані.

У соціальній мережі він показав, як виглядав, щойно вийшов із коми. Крім ураження правої та лівої півкулі мозку, у гумориста були серйозні травми з кінцівками, слухом, а його увага була розсіяною.

Віктор Розовий
Віктор Розовий два тижні був у комі

У липні 2024 року Розовий вперше показав осколкове поранення голови, яке отримав на фронті. На кадрі видно, що до нього була вм’ятина і кілька шрамів довкола голови.

Віктор Розовий після травми
Віктор Розовий переніс операцію на черепі

В серпні минулого року військовослужбовцю Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) зробили серйозну операцію на черепі, під час якої встановили титанічну пластину. У соціальній мережі він показав фотографію цієї пластини й себе на лікарняному ліжку.

Віктор Розовий
Віктору Розовому вставили титанічну пластину

Відомо, що зараз Віктор Розовий продовжує реабілітацію та пересувається на колісному кріслі, але потроху вчиться ходити самостійно. Військовослужбовець не втрачає віри в себе, свій прогрес і після повного відновлення планує повернутися до гумористичної діяльності та виступати на шоу та корпоративах.

Віктор Розовий
Віктор Розовий проходить курс реабілітації

Поранення важке, відповідно ця реабілітація буде довгою, але в першій моїй реанімації, в яку мене привезли, думали, що я не протягну і 10 днів. Зараз я вчуся приймати себе таким, яким я є. Важко стояти, бо мене хитає, стопи вигинаються, коли стою, але це все дрібниці порівняно з тим, що був реальний шанс померти. Та й голова шита-перешита, але головне всі труднощі тимчасові.

Віктор Розовий

Віктор Розовий
У Віктора Розового залишився на голові шрам

"Телеграф" писав раніше, що було у віддалених фрагментах інтерв’ю Розового. Він поділився інтимними подробицями свого шлюбу.