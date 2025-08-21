Уламок пробив і шолом, і череп: що відомо про поранення коміка Розового на фронті і як він виглядав (фото)

Ворожа міна впала біля окопу військовослужбовця

Український гуморист, учасник "Ліги Сміху" та військовослужбовець Віктор Розовий, який оскандалився заявами про зради дружині, у 2024 році отримав на фронті тяжке поранення. Зараз комік проходить тривалу реабілітацію та вчиться заново ходити.

"Телеграф" з’ясував, що відомо про поранення Віктора Розового на фронті і як він виглядав після тяжкої травми. Ми довідалися також про його стан зараз.

Віктор Розовий — що відомо про поранення коміка на фронті

Учасник "Ліги Сміху" Віктор Розовий вступив до лав ЗСУ з початку повномасштабної війни. А в березні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав тяжке поранення і йому дивом вдалося вижити.

Віктор Розовий отримав поранення у березні 2024 року

На своїй сторінці в Instagram Віктор розповідав, що ворожа 120-та міна впала поряд з його окопом, уламок пробив окоп, його шолом і зачепив обидві півкулі мозку. Віктору пощастило, що в цей критичний момент з ним поряд знаходилися товариші по службі, які надали йому першу медичну допомогу. Лікарі два тижні боролися за життя Розового, адже він перебував у тяжкому стані.

У соціальній мережі він показав, як виглядав, щойно вийшов із коми. Крім ураження правої та лівої півкулі мозку, у гумориста були серйозні травми з кінцівками, слухом, а його увага була розсіяною.

Віктор Розовий два тижні був у комі

У липні 2024 року Розовий вперше показав осколкове поранення голови, яке отримав на фронті. На кадрі видно, що до нього була вм’ятина і кілька шрамів довкола голови.

Віктор Розовий переніс операцію на черепі

В серпні минулого року військовослужбовцю Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) зробили серйозну операцію на черепі, під час якої встановили титанічну пластину. У соціальній мережі він показав фотографію цієї пластини й себе на лікарняному ліжку.

Віктору Розовому вставили титанічну пластину

Відомо, що зараз Віктор Розовий продовжує реабілітацію та пересувається на колісному кріслі, але потроху вчиться ходити самостійно. Військовослужбовець не втрачає віри в себе, свій прогрес і після повного відновлення планує повернутися до гумористичної діяльності та виступати на шоу та корпоративах.

Віктор Розовий проходить курс реабілітації

Поранення важке, відповідно ця реабілітація буде довгою, але в першій моїй реанімації, в яку мене привезли, думали, що я не протягну і 10 днів. Зараз я вчуся приймати себе таким, яким я є. Важко стояти, бо мене хитає, стопи вигинаються, коли стою, але це все дрібниці порівняно з тим, що був реальний шанс померти. Та й голова шита-перешита, але головне всі труднощі тимчасові. Віктор Розовий

У Віктора Розового залишився на голові шрам

"Телеграф" писав раніше, що було у віддалених фрагментах інтерв’ю Розового. Він поділився інтимними подробицями свого шлюбу.