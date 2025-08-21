Осколок пробил и шлем, и череп: что известно о ранении комика Розового на фронте и как он выглядел (фото)

Вражеская мина упала возле окопа военнослужащего

Украинский юморист, участник "Лиги Смеха" и военнослужащий Виктор Розовый, который оскандалился заявлениями об изменах жене, в 2024 году получил на фронте тяжелое ранение. Сейчас комик проходит длительную реабилитацию и учится заново ходить.

"Телеграф" выяснил, что известно о ранении Виктора Розового на фронте и как он выглядел после получения тяжелой травмы. Мы узнали также о его состоянии сейчас.

Виктор Розовый — что известно о ранении комика на фронте

Участник "Лиги Смеха" Виктор Розовый вступил в ряды ВСУ с начала полномасштабной войны. А в марте 2024 года во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и его чудом удалось выжить.

Виктор Розовый получил ранение в марте 2024 года

На своей странице в Instagram Виктор рассказывал, что вражеская 120-я мина упала рядом с его окопом, осколок пробил окоп, его шлем и задел оба полушария мозга. Виктору повезло, что в этот критический момент с ним рядом находились сослуживцы, которая оказали ему первую медицинскую помощь. Врачи две недели боролись за жизнь Розового, ведь он находился в тяжелом состоянии.

В социальной сети он показал, как выглядел, как только вышел из комы. Помимо поражения правого и левого полушария мозга, у юмориста были серьезные травмы с конечностями, слухом, а его внимание было рассеянным.

Виктор Розовый две недели был в коме

В июле 2024 года Розовый впервые показал осколочное ранение головы, получившее на фронте. На кадре видно, что к у него была вмятина и несколько шрамов вокруг головы.

Виктор Розовый перенес операцию на черепе

В августе прошлого года военнослужащему Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) сделали серьезную операцию на черепе, во время которой установили титаническую пластину. В социальной сети он показал фотографию этой пластины и себя на больничной койке.

Виктору Розовому вствили титаническую пластину

Известно, что сейчас Виктор Розовый продолжает реабилитацию и передвигается на колесном кресле, но понемногу учится ходить самостоятельно. Военнослужащий не теряет веры в себя, свой прогресс и после полного постановления планирует вернуться к юмористической деятельности и выступать на шоу и корпоративах.

Виктор Розовый проходит курс реабилитации

Ранение тяжелое, соответственно эта реабилитация будет долгой, но в первой моей реанимации, в которую меня привезли, думали, что я не протяну и 10 дней…Сейчас я учусь принимать себя таким, каким я есть. Трудно стоять, потому что меня качает, стопы выгибаются, когда стою, но это все мелочи по сравнению с тем, что был реальный шанс умереть. Ну и голова шита-перешита, но главное все трудности временны. Виктор Розовый

У Виктора Розового остался на голове шрам

