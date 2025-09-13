МОЗ заощадив 700 млн грн за допомогою тендера на закупівлю препаратів для лікування опіоїдної залежності

У межах державних програм Міністерство охорони здоров’я забезпечує лікувальні установи препаратами замісної підтримувальної терапії для пацієнтів з опіоїдною залежністю. Завдяки проведеному відкритому аукціону очікувана вартість закупівлі була знижена на 59%, що дозволить державі зекономити бюджетні кошти.

На відміну від попередніх років, цьогорічна закупівля лікарських засобів "метадону" та "бупренорфіну" була прозорою та забезпечувала рівні та справедливі умови для участі всіх компаній. Було дотримано принципів публічних закупівель і недискримінації учасників відповідно до чинного законодавства.

В Україні, як і у всьому світі, проблему опіоїдної залежності вирішують за допомогою препаратів метадон і бупренорфін. Такий підхід є одним із найефективніших: він допомагає запобігати передозуванням, знижує ризик інфікування ВІЛ та гепатитами, а також сприяє стабілізації фізичного й психологічного стану пацієнтів.

26 серпня 2025 року на замовлення Міністерства охорони здоров’я України ДП "Медзакупівлі України" оголосило тендер UA-2025-08-26-012721-a на придбання (на підставі трирічного договору поставки) двох ключових препаратів для замісної терапії опіоїдної залежності — метадону (5, 10, 25 мг) та бупренорфіну (2, 8 мг). Очікувана вартість предмета закупівлі становила 1 199 919 447,15 грн без ПДВ.

Перед оголошенням закупівлі відбулася відкрита та прозора ринкова консультація в міжнародній системі SAP Ariba.

Також було вирішено об’єднати препарати в один лот, що дозволяє оптимізувати закупівлю, уникнути дублювання адміністративних витрат, забезпечити економію й ефективне використання бюджетних коштів і забезпечити безперервне лікування пацієнтів програм ЗПТ.

До участі у закупівлі були запрошені компанії з офіційною ліцензією Держлікслужби на роботу з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами. На сьогодні на території України зареєстровані лікарські засоби з діючими речовинами метадон та бупренорфін випускають лише два виробники — ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" та ТДВ "Інтерхім".

За результатами аукціону переможцем обрано ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" із тендерною ціновою пропозицією в розмірі 500 млн грн без ПДВ.

Як видно із результатів аукціону, економія бюджетних коштів склала 700 млн грн, що становить 59 %, від очікуваної вартості закупівлі.

Завдяки своєчасному та професійному втручанню МОЗ України, яке залучило механізми публічної закупівлі, що передбачені Законом України, вдалося уникнути значних переплат та розкрадання бюджетних коштів.