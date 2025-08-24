"Він живий?": свіже фото Ахметова наробило шуму в мережі

Знімок розмістили у соцмережах "Шахтаря"

Український олігарх, президент ФК "Шахтар" звернувся до українців з нагоди Дня незалежності України. Пресслужба Гірників супроводжувала публікацію дивним фото.

Відповідний пост донецький клуб розмістив у своїх соцмережах. В Інтернеті вважають, що знімок Ахметова було згенеровано штучним інтелектом (ШІ).

"Шахтар" опублікував дивне фото Ріната Ахметова

Заява Ахметова на День незалежності України

У мережі не розуміють, чому "Шахтар" не використав справжнє фото президента клубу. Через це користувачі активно діляться своїми теоріями. Дехто навіть не впізнав Ахметова на знімку.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У першому поєдинку проти "Серветта" Гірники та швейцарці переможця не виявили (1:1).

У чемпіонаті України Гірники вже зазнали перших втрат. Після трьох турів "Шахтар" із 7 очками йде на 2-му місці в першості.