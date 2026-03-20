В Україні можуть вивести з "тіні" 2 млн ухилянтів: як це можливо

Концепція бронювання має поширюватися насамперед на підприємства ВПК та критично важливі об’єкти інфраструктури

В Україні існує можливість виявлення та обліку ухилянтів. Кількість таких громадян може сягати двох мільйонів осіб.

Про це народний депутат Соломія Бобровська розповіла "Телеграфу" в інтерв'ю.

За її словами, вивести людей із "тіні" реально, оскільки майже кожна людина користується сучасними інформаційними, електронними та фінансовими сервісами. Крім того, потрібний перегляд історії бронювання громадян.

Бобровська вважає, що нова концепція бронювання має поширюватися насамперед на підприємства оборонно-промислового комплексу та критично важливі об’єкти інфраструктури, а не на комерційні структури на кшталт торгових центрів.

Але "критичні" — це не торгові центри, а виробничі потужності. Інакше це виглядає як "економічне бронювання": я маю зарплату, я керівник, у мене стільки-то підлеглих — значить, я їх забронюю. Це суто економічне бронювання, за яке парламент не голосував каже співрозмовниця.

Варто додати, що у січні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров говорив, що у розшуку МО перебувають 2 млн громадян.

"Я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, двома мільйонами українців, які перебувають у розшуку, і 200 тис. у СЗЧ. Тому нам потрібно вирішити зробити нашу домашню роботу з тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі", — заявив Федоров.

