У Росії перетворили "Орєшнік" на розвагу для дітей і дорослих (відео)

На відвідувачів чекають обертання, падіння та символіка РФ

В Росії запустили "Орєшнік", щоправда — лише у вигляді атракціону вежа вільного падіння. Стилізували під ракету атракціон у Санкт-Петербурзі.

Конструкція вежі та декоративні елементи імітують ракету та розфарбовані у кольори російського прапора. Відкрився такий атракціон у парку розваг "Диво Острів". На відміну від класичної вежі вільного падіння, сидіння не просто підіймаються на вершину і різко падають вниз, а й додатково обертаються по колу.

Розрахований атракціон на 16 пасажирів. Тривалість поїздки — три хвилини, розрахована на людей від 120 см зростом. Швидкість обертання — 7 обертів на хвилину. Прокатитись на "Орєшніку" коштує 500 рублів або ж приблизно 300 грн.

Ціна на атраціон "Орєшнік" в Санкт-Петербурзі/ Скриншот

В коментарях в російському телеграмі з атракціону насміхаються й самі росіяни. Називають це "цирком" та кажуть, що головне не вилетіти та не приземлитись на гаражі. Це натяк на удар "Орєшніком" по Білій Церкві, коли ракета влучила в гаражі. Нещодавно в Кремлі намагались виправдати цей удар, пояснюючи спостереженнями за наслідками для вивчення.

Коментарі до атракціону/Скриншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме у Санкт-Петербурзі нещодавно лунали вибухи. Дрони поцілили у нафтовий термінал та знищили корабель-ракетоносій.