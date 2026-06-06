Секс-символ УЗ. Кремезний провідник у поїзді став героєм мережі (відео)

Українці вже жартують про те, що у його вагонах зажди чисто

Накачаний провідник "Укрзалізниці" став героєм Threads. Чимало жінок вже оцінили його статуру та захотіли купити білет у вагон.

Як зазначила користувачка у мережі, кремезного бородатого провідника вона побачила вперше. Він працював в одному з вагонів поїзда "Інтерсіті+" на напрямку Київ-Дніпро.

"Київ—Дніпро. Вагон повний. І я, здається, знаю причину! Наш провідник — це ідеальне поєднання сили, доброти та турботи", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що провідник має велику статуру, накачану спину та руки, а також бороду. Виглядає він ніби працює актором чи щонайменше моделлю, а не провідником в поїздах "Укрзалізниці".

Накачаний провідник УЗ в поїзді Київ-Дніпро

Накачаний провідник УЗ в поїзді Київ-Дніпро

Чимало жінок в коментарях писали, що залюбки б поїхали в цьому вагоні, навіть якщо їм нікуди не треба. Дехто додавав, що кремезність провідника точно забезпечує порядок у його вагоні. Люди писали:

Дивлячись на цього провідника, машиніст потягу теж купив квиток.

Знаю його, більше 10 років вже працює провідником. Дуже привітна людина.

Так, дуже люб’язний та добрий провідник! Їхала з Перемишля до Львова, залишилися лише приємні враження.

Мені в принципі ані до Києва, ані до Дніпра не треба…Я в Харкові. А квиток скільки коштує? Я для подружки питаю…

Я чомусь впевнена, що в цьому вагоні всі пасажири завжди дуже чемні.

У нього у вагоні точно не курять.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може "Укрзалізниця" повернути гроші за квиток, якщо у вагоні не працює кондиціонер.