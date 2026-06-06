Секс-символ УЗ. Кремезний провідник у поїзді став героєм мережі (відео)
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Українці вже жартують про те, що у його вагонах зажди чисто
Накачаний провідник "Укрзалізниці" став героєм Threads. Чимало жінок вже оцінили його статуру та захотіли купити білет у вагон.
Як зазначила користувачка у мережі, кремезного бородатого провідника вона побачила вперше. Він працював в одному з вагонів поїзда "Інтерсіті+" на напрямку Київ-Дніпро.
"Київ—Дніпро. Вагон повний. І я, здається, знаю причину! Наш провідник — це ідеальне поєднання сили, доброти та турботи", — йдеться у повідомленні.
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На відео видно, що провідник має велику статуру, накачану спину та руки, а також бороду. Виглядає він ніби працює актором чи щонайменше моделлю, а не провідником в поїздах "Укрзалізниці".
Чимало жінок в коментарях писали, що залюбки б поїхали в цьому вагоні, навіть якщо їм нікуди не треба. Дехто додавав, що кремезність провідника точно забезпечує порядок у його вагоні. Люди писали:
- Дивлячись на цього провідника, машиніст потягу теж купив квиток.
- Знаю його, більше 10 років вже працює провідником. Дуже привітна людина.
- Так, дуже люб’язний та добрий провідник! Їхала з Перемишля до Львова, залишилися лише приємні враження.
- Мені в принципі ані до Києва, ані до Дніпра не треба…Я в Харкові. А квиток скільки коштує? Я для подружки питаю…
- Я чомусь впевнена, що в цьому вагоні всі пасажири завжди дуже чемні.
- У нього у вагоні точно не курять.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи може "Укрзалізниця" повернути гроші за квиток, якщо у вагоні не працює кондиціонер.