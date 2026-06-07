Вибухи та сильні пожежі: дрони атакували ТЕС та нафтобази на окупованих територіях

У соцмережах вже з’явилися кадри з місць подій

У ніч на неділю, 7 червня, на тимчасово окупованих теренах України лунали вибухи. Дрони вдарили по важливих об’єктах ворога.

Інформація про це, як і відповідні ролики з подій, були опубліковані в соціальних мережах.

Луганська область

Як відомо, дрони атакували залізничну інфраструктуру в районі населеного пункту Родакове. На місці спалахнула сильна пожежа.

На кадрах помітні спроби роботи російського ППО.

У результаті в Родаковому загорілася підстанція.

Донецька область

Зафіксовано прильоти в місті Зугрес в районі Зуївської ТЕС, розташована за 40 км на схід від Донецька. Її потужність складає 1200 мегават. Виробнича потужність близько 5 мільярдів кіловат електроенергії, а це 1/3 потреби окупованої частини Донецької області.

У районі населеного пункту Чистяково після вибухів сталася сильна пожежа.

Крим

У тимчасово окупованому Криму атакували Семиколодезянську нафтобазу, площею трохи більше 4 гектарів. Вона розташована під Керчю.

У Сімферополі пролунало кілька вибухів. Дим був помічений над селом Мазанка.

У Феодосії також лунали вибухи. Під атакою опинилася нафтобаза.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після нальоту дронів у Ленобласті Росії евакуювали мешканців.