Врізалася в паркан і знепритомніла: величезна дика тварина забігла до Львова (фото)

У місті сталося НП з червонокнижним гостем

У Львові дика тварина врізалася в паркан дитячого садка та після зіткнення втратила свідомість. Йдеться про лося.

Відповідне фото публікують місцеві Telegram-канали.

У дописі повідомляється, що на місці працюють правоохоронці та інші служби. Водночас інформація про стан лося уточнюється.

На знімку видно, що тварина не має рогів. Варто зазначити, що в процесі природного линяння лосі втрачають їх наприкінці осені-початку зими, а нові прикраси починають відростати у квітні-травні. Самки, як і молоді особини, взагалі не мають рогів.

Лось втратив свідомість. Фото: Telegram-канал "Реальний Львів"

Інцидент трапився у житловому масиві Рясне-2, розташованому у Шевченківському районі Львова, а саме на його північно-західній околиці.

Нагадаємо, що в Україні лосі занесені до Червоної книги, проте коли через війну заборонили полювання, популяція диких тварин відновилась.

Зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий розповів "Телеграфу", що популяція відновилася настільки, що лосі часто вибігають на дороги та гинуть. Конкретно на дорогах Львівщини за 2025 рік збито сім лосів. Як бачимо, тепер ці тварини вже освоюють житлові масиви обласного центру.

Лось. Фото: Відкриті джерела

Для довідки

Лось — це найбільший ссавець з родини оленевих, травоїдна копитна тварина, що важить до 600-800 кг і має висоту в холці до 2,3 м. Ці тварини мають масивний тулуб, високі ноги, коротку шию та характерні роги у самців. Лось звичайний занесений до Червоної книги України.

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