Не викидайте банки з-під фарби: як вони допоможуть зробити дім більш охайним
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9 ідей, як використати банки з-під фарби в побуті
Після ремонту або фарбування в багатьох залишається порожня тара з-під фарби, яку зазвичай просто викидають. Однак такі металеві банки можуть стати основою для практичних і навіть декоративних речей.
Завдяки міцному корпусу вони легко витримують тривале використання, а прості ідеї дозволяють перетворити їх на корисні елементи для дому та саду. Детальніше про лайфхаки написали в "Los Andes 142".
Ось що можна з них зробити:
- Горщики для рослин — для квітів, зелені та трав.
- Органайзери для інструментів — для ключів, викруток і дрібних речей.
- Контейнери для іграшок — зручне зберігання в дитячій кімнаті.
- Кухонні органайзери — для ополоників, лопаток та іншого приладдя.
- Підставки для журналів — практичне рішення для паперів і газет.
- Вуличні ліхтарі — декоративне освітлення з LED-лампами.
- Кошики для текстилю — для білизни або пледів.
- Невеликі столики — з додаванням стільниці.
- Садові органайзери — для насіння, рукавичок та інструментів.
Такі прості переробки допомагають зменшити кількість відходів і одночасно створити корисні речі для дому та саду.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пінопластові лотки допоможуть в домі, на городі й навіть заощадити гроші.