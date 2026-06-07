Не викидайте банки з-під фарби: як вони допоможуть зробити дім більш охайним

9 ідей, як використати банки з-під фарби в побуті

Після ремонту або фарбування в багатьох залишається порожня тара з-під фарби, яку зазвичай просто викидають. Однак такі металеві банки можуть стати основою для практичних і навіть декоративних речей.

Завдяки міцному корпусу вони легко витримують тривале використання, а прості ідеї дозволяють перетворити їх на корисні елементи для дому та саду. Детальніше про лайфхаки написали в "Los Andes 142".

Ось що можна з них зробити:

Горщики для рослин — для квітів, зелені та трав. Органайзери для інструментів — для ключів, викруток і дрібних речей. Контейнери для іграшок — зручне зберігання в дитячій кімнаті. Кухонні органайзери — для ополоників, лопаток та іншого приладдя. Підставки для журналів — практичне рішення для паперів і газет. Вуличні ліхтарі — декоративне освітлення з LED-лампами. Кошики для текстилю — для білизни або пледів. Невеликі столики — з додаванням стільниці. Садові органайзери — для насіння, рукавичок та інструментів.

Що можна зробити з порожніх банок з-під фарби. Фото: згенероване ШІ

Такі прості переробки допомагають зменшити кількість відходів і одночасно створити корисні речі для дому та саду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пінопластові лотки допоможуть в домі, на городі й навіть заощадити гроші.