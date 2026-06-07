Росія вдарила по сховищу ядерного палива в Чорнобилі: що з радіацією

Внаслідок атаки по Україні 7 червня було случання ворожого безпілотного літального апарату на майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі.

Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому. Зазначається, що було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Відпрацьоване ядерне паливо у ньому не зберігалося.

Осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає. Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", — йдеться в повідомленні.

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