В кольорах головного конкурента: яким бі міг бути новий "АТБ" (фото)

Мережу хочуть перетворити на "затишний простір"

Українець розробив та презентував проєкт візуальної трансформації мережі супермаркетів "АТБ", запропонувавши повністю відмовитися від традиційної сіро-синьої палітри на користь "теплих" кольорів. За його словами, основна ідея концепту полягає у перетворенні бренду з жорсткого дисконтера на дружелюбний сімейний магазин за допомогою м’яких форм та оновленої стратегії комунікації.

Про це Віктор Сопрук написав у мережі Тредс. Там чоловік поділився фото, як бачить оновлений логотип.

Відмова від "тривожних" кольорів

Автор проєкту вважає нинішній стиль ритейл-гіганта застарілим та "агресивним". На його думку, різкі контрасти та гострі кути в існуючому логотипі можуть підсвідомо викликати у покупців відчуття тривоги.

Фото - Віктор Сопрук у мережі Тредс

Натомість, як він пише у картці свого проєкту, нова концепція базується на стратегії "м’яких форм".

Дизайнер пропонує відмовитися від синього кольору на користь яскраво-помаранчевого, теплого жовтого та білого. Замість звичних гострих літер у назві тепер з’являться м’які та плавні лінії. Також для оновленого бренду обрали закруглений шрифт, який має підкреслити відкритість магазину. Усі ці зміни покликані викликати асоціації з домашнім затишком.

Головним героєм став жовтий кошик із привітним обличчям та тонкими чорними ручками й ніжками. Також дизайнер розробив фірмовий шопер: яскраво-помаранчеву сумку з жовтими ручками, прикрашену великим зображенням цього персонажа.

Що пишуть українці

Реакція аудиторії на таку ініціативу виявилася неоднозначною. Частина користувачів схвально сприйняла ідею, відзначивши, що теплі сонячні кольори виглядають приємно, не "ріжуть" око і створюють позитивне враження на рекламних носіях. Прихильники концепту вважають, що відмова від агресивних контрастів робить бренд сучаснішим та дружелюбнішим.

Водночас багато хто розкритикував запропонований дизайн через втрату впізнаваності. Люди зауважують, що помаранчева гама надто нагадує візуальний стиль конкурентів, таких як "Сільпо", "Аврора" чи "Копійочка". Також лунають думки, що нинішня айдентика АТБ вже стала частиною культурного коду, тому радикальна зміна кольорів і шрифтів може позбавити мережу її унікального характеру та зробити маркет схожим на звичайний магазин формату "все від 5 гривень".

