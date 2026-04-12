Можете накликати бідність на цілий рік: суворі заборони у перший день Великодня

У 2026 році перший день Великодня припадає на 12 квітня — це головне свято для християн, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа і перемогу життя над смертю. Саме цей день вважається точкою відліку нового духовного циклу, коли після Великого посту та Страсного тижня настає час радості, світла і відновлення.

Згідно з церковною традицією, у цей день віряни згадують воскресіння Христа після розп’яття — подію, яка стала основою всієї християнської віри. Богослужіння починається ще вночі. Люди збираються у храмах, щоб зустріти свято молитвою, а після цього освячують великодні кошики.

Українські традиції Великодня тримаються століттями, але й адаптуються до сучасності. Після служби родини збираються за святковим столом — діляться паскою, яйцями та іншими стравами.

Окрема традиція — "битися" крашанками, коли перевіряють, чиє яйце міцніше. Це не просто гра, а символ перемоги життя. Також у багатьох регіонах заведено відвідувати родичів або приймати гостей — Великдень вважається днем єднання.

Що не можна робити у перший день Великодня

Відразу після служби повертатися до повсякденних справ. Вважається, що поспіх "збиває" святковий настрій і не дає прожити сенс дня. Це час, який варто присвятити родині та відпочинку.

Рахувати гроші або обговорювати фінанси. Якщо в перший день Великодня концентруватися на грошах, рік буде неспокійним і нестабільним.

Крашанки. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Викидати залишки освяченої їжі. Паску та яйця сприймають як символ благословення, тому їх не можна просто викидати — це вважається неповагою до свята.

Залишатися наодинці надовго. Ізоляція в цей день вважалася поганим знаком. Навіть коротке спілкування має значення.

Відмовляти у гостинності. Якщо до вас прийшли гості — їх потрібно прийняти. У традиції це пов'язано з ідеєю відкритості та взаємної підтримки.

