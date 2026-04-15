У Харків раптово нагряне літо: коли чекати більше 20 градусів тепла

До Харкова вже у квітні прийде справжня тепла погода. Стовпчики термометрів у деякі дні можуть сягати майже літніх показників.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, згідно з даними погодного сервісу Meteo.ua, у Харкові наприкінці місяця помітно потеплішає. Температура повітря з 5 травня до 15 підскочить до рівня +9+27 градусів. Дощі будуть йти не часто, можлива хмарність.

Погода в Харкові

Схожу думку публікують і синоптики accuweather. Вони також вважають, що наприкінці квітня до обласного центру прийде потепління. Фахівці прогнозують, що стовпчики термометрів у період з 31 квітня по 4 травня будуть на рівні +9+21 градус.

Погода в Харкові

Потепління в Україні

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповідав про те, що над Україною зараз домінує глибокий висотний циклон — його верхня межа сягає 16 км, виходячи до нижньої стратосфери. Він формує ядро холоду в тропосфері та підтримує циклон "Rapunzel", що несе опади та знижений температурний режим.

Однак європейські прогностичні моделі дають надію: вже на початку нового робочого тижня арктичний холод почне слабшати.

"Дощі ще затримаються, проте друга половина великоднього тижня може приємно здивувати теплішою погодою", — прогнозує Постригань.

Погода в Україні

