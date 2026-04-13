В Одесу різко повернеться весна: коли чекати на потепління і які "сюрпризи" готує погода

Європейські прогностичні моделі дають надію

В Одесу йде потепління, яке розпочнеться вже найближчими днями. Стовпчики термометрів різко поповзуть нагору, але до спеки ще далеко.

Про це повідомляється у прогнозах погоди. Так, за даними погодного сайту Meteofor, з 14 до 27 квітня в Одесі потеплішає. Повітря у цей час може прогрітися аж до +9+16 градусів. Проте разом із потеплінням до обласного центру прийдуть хмари та дощі.

Також про потепління повідомляє сервіс Meteo.ua. Його фахівці також прогнозують, що з 14 квітня в Одесі потеплішає. Ближче до кінця місяця стовпчики термометрів можуть наблизитись до позначки +17 градусів. Можливі невеликі дощі та хмарність.

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповідав про те, що над Україною зараз домінує глибокий висотний циклон — його верхня межа сягає 16 км, виходячи до нижньої стратосфери. Він формує ядро холоду в тропосфері та підтримує циклон "Rapunzel", що несе опади та знижений температурний режим.

Однак європейські прогностичні моделі дають надію: вже на початку нового робочого тижня арктичний холод почне слабшати.

"Дощі ще затримаються, проте друга половина великоднього тижня може приємно здивувати теплішою погодою", — прогнозує Постригань.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Телеграфа" "Одягайтеся тепліше. Синоптик розповів, якою буде погода на Великдень та наступного тижня".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після Великодня в Києві різко потеплішає, але радіти поки що рано.