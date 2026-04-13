Після Великодня у Києві різко потеплішає, але радіти зарано: погода готує "мокрий" сюрприз

У столиці також може бути гроза

Після Великодня у Києві потеплішає до комфортних весняних значень. Місцями буде до +15 градусів.

Втім, разом із потеплінням зміниться і характер погоди — у столицю прийдуть дощі та місцями грози, як спрогнозували у "Meteofor".

За даними, холодна хвиля, що трималася на Великдень, відступає, і повітря стає значно м’якшим. Після 13 квітня температурні показники вдень стабільно будуть підійматись — від 13 до 15 градусів тепла, а вночі очікується від +3 до +10 градусів.

Втім, разом із потеплінням у місто прийде і більш нестійка погода. Протягом тижня очікується збільшення кількості опадів — періодичні дощі, подекуди зливи. У другій половині тижня можливі й перші весняні грози.

Якою буде погода на цьому тижні. Фото: "Meteofor"

Водночас за даними "Мета.Погода", цього тижня обійдеться без опадів. Проте очікуються температурні коливання: найпрохолодніше буде у понеділок і четвер — вдень близько +9 С°, а вночі температура знижуватиметься до +2 С°.

Чи йтимуть дощі на цьому тижні. Фото: "Погода.Мета"

