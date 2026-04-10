Заморозки та сніг йдуть в Україну. Яким областям не пощастить з погодою на Великдень

Подекуди термометр показувати до -4 градусів

Цьогоріч квітень напередодні Великодня продовжує дивувати українців погодою. Так, в деяких східних регіонах прогнозується сніг, який принесе вітер з Росії.

Про це свідчать дані Ventusky. За даними порталу, сніжити почне вночі 11 квітня, а подекуди навіть 12 квітня на Великдень.

Коли в Україні чекати снігу

У суботу, 11 квітня, вночі на сході України прогнозується невеликий сніг, до 1 см. Непогода накриє Сумську, Харківську, Чернігівську та частково Полтавську області. Сніжитиме в цих регіонах майже весь день, щоправда, здебільшого очікується мокрий сніг та дощ. Однак такій зимовій погоді сприятиме й температура, адже вночі термометр покаже 0 градусів.

Погода в Україні 11 квітня. Дані: Ventusky

Погода в Україні 11 квітня. Дані: Ventusky

Також у неділю, 12 квітня, можна чекати снігу у гірських регіонах Карпат. Тут термометр показуватиме вночі до -4 градусів. Якщо в карпатських регіонах похолодання обумовлене рельєфом, то на сході України воно прийде з Росії.

Погода в Україні 12 квітня. Дані: Ventusky

Погода в Україні 12 квітня. Дані: Ventusky

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, очікувати снігу 11 квітня слід лише в першій половині дня. Після обіду синоптики обіцяють невеликий дощ з проясненнями.

Погода в Україні 11 квітня. Дані: Укргідрометцентр

Також вночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-3°С (І рівень небезпечності, жовтий); у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі 11 квітня і в Миколаївській та Одеській, 12 квітня і в Харківській областях заморозки в повітрі 0-3°С (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Карта заморозків в Україні 11-13 квітня. Дані: Укргідрометцентр

