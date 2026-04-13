До +15, але з парасольками: як змінюватиметься погода у Львові цього тижня

У середині квітня у місті йтимуть затяжні опади

Цього тижня у Львові очікується потепління, однак погода буде нестійкою. Після сухого початку до міста прийдуть дощі, які триматимуться майже до вихідних.

Температура до 19 квітня не опуститься нижче +10 градусів, а загалом буде близько +13…15 градусів, як спрогнозували у "Meteo".

У понеділок, 13 квітня, у місті буде прохолодно — близько +11 С° вдень і до 0 С° вночі, опадів не прогнозують. Наступного дня, 14 квітня, стане тепліше — до +14 С°, день буде переважно сонячним.

У середині тижня, 15 квітня, погода зміниться: небо затягне хмарами, можливий дощ, температура триматиметься на рівні +14 С°. Уже в четвер, 16 квітня, похолоднішає — до +10 С° вдень, і знову очікуються опади.

Наприкінці тижня, 17 квітня, температура знову підвищиться до +14 С°, однак дощі не відступлять. У вихідні погода залишатиметься вологою: у суботу, 18 квітня, прогнозують до +15 С° із дощем, а в неділю, 19 квітня, — близько +13 С° та опади.

Коли очікуються дощі. Фото: "Meteo"

